Erosione costiera, nasce un centro di ricerca 

Si chiama Neptune il progetto promosso dall’Università in collaborazione con la società Sardegna Progetta, che ha portato alla nascita del Medcoastlab: un centro di ricerca innovativo dedicato allo studio dei processi costieri e alla sperimentazione di strumenti avanzati per la loro gestione sostenibile.

Del resto le spiagge della Sardegna sono sempre più esposte ai fenomeni di erosione costiera, spesso causati da attività di origine antropica. Per affrontare queste criticità è necessario un cambio di paradigma culturale e gestionale, fondato su strategie di lungo periodo e su una solida base scientifica.

Per presentare i risultati raggiunti finora e illustrare le attività in corso, domani a partire dalle 9 nella Sala Executive del Molo Ichnusa ci sarà una conferenza dal titolo: “Il sistema di allertamento precoce dell’impatto delle mareggiate per la tutela e la gestione delle spiagge della Sardegna”.

Durante l’incontro verranno approfondite le tematiche legate al sistema di preallerta per le inondazioni costiere in fase di sperimentazione nel Golfo di Cagliari, sviluppato all’interno del Medcoastlab, e sarà un’occasione di confronto tra esperti, ricercatori, istituzioni e operatori del territorio.

