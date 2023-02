Erosione al Poetto, 20 metri di spiaggia inghiottiti dal mare 

I dati non sono ancora definitivi: il dossier completo sarà consegnato all’amministrazione comunale di via Porcu ad ottobre. Con un’analisi dettagliata - grazie all’innovativo strumento di monitoraggio K-Space - su tutti i 25 chilometri di costa quartese: dal Poetto, passando per Foxi, Sa Tiacca, Flumini, Capitana, Is Mortorius, Terra Mala, Cala Regina, Is Canaleddus, Mari Pintau, per finire a Kal’e Moru, al confine con Maracalagonis.

Venti metri circa di spiaggia del Poetto quartese persi dagli anni Settanta ad oggi, anche se di fatto negli ultimi cinque anni - dal 2018 al 2022 - la situazione dell’arenile è più o meno stabile, a parte qualche riduzione della fascia di sabbia durante la stagione invernale.

È quanto emerge dallo studio chiesto dal Comune sul fenomeno dell’erosione costiera, svolto dalla società Kibernetes attraverso l’analisi di rilevazioni satellitari e presentato ieri nella sala consiliare del Municipio. Le maggiori criticità si concentrano a Kal’e Moru, Flumini, e Capitana, dove - fra mareggiate, porticciolo e case costruite a ridosso del mare - l’erosione costiera si fa sentire di più negli ultimi anni.

Il dossier

Il Poetto

«Il Poetto si presenta in uno stato di sostanziale stabilità negli ultimi 5 anni, ma andando a vedere la stessa linea di costa negli anni ’70 del secolo scorso si scopre che nella parte centrale, dove un tempo sorgeva la pineta, c’è stato un arretramento importante, fra i 20 e i 30 metri, mentre si è assistito ad un notevole incremento nella zona finale della spiaggia verso il Margine Rosso», ha spiegato Andrea Dell’Ova, di Kibernetes. «Altre situazioni in sofferenza sono quelle che vanno dalla zona di Foxi a Flumini, sino a Capitana. Infine Kal’e Moru che presenta luci ed ombre: in ampia progressione la prima parte della spiaggia», ha sottolineato Dell’Ova, «mentre risulta una situazione di sostanziale stabilità nella fascia centrale, per poi andare in sensibile peggioramento nella parte finale, in corrispondenza della foce del rio».

Le aree critiche

Preoccupante la situazione di Kal’e Moru, Flumini e Capitana. «Le maggiori criticità riguardano le zone dove si è costruito di più vicino al mare», il commento del vicesindaco Tore Sanna, «quella del porto di Capitana e quella di Kal’e Moru, e dove saranno necessari interventi specifici per cercare di contrastare il fenomeno. L’acquisizione di tutti questi dati ci permetterà innanzitutto di utilizzarli nell’ambito della redazione del Piano di utilizzo del litorale, che stiamo già elaborando», ha detto il vicesindaco durante la presentazione di ieri in Comune, «ma saranno poi assolutamente indispensabili per un intervento razionale sulle spiagge della nostra lunghissima costa e sulla fascia retrodunale».

Il piano anti erosione

Ora si studierà un piano per contrastare l’erosione costiera, strategia che andrà di pari passo con quella contro i cambiamenti climatici. «Con questi dati il Comune sa esattamente dove poter concentrare le risorse», ha aggiunto Sanna, «ma non ci fermeremo qui. L’ambiente resta al centro della nostra agenda politica, per questo serviranno infatti ulteriori studi e approfondimenti per contrastare l’avanzamento del mare, ma anche nuove analisi sul verde pubblico della città».

