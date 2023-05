Eros extraterrestre Il turismo spaziale apre nuovi scenari 

L’esigenza di approfondire la questione, spiegano i ricercatori, guidati da David Cullen, professore di astrobiologia e biotecnologia spaziale alla Università britannica di Cranfield, si è fatta impellente alla luce dei grandi passi avanti del cosiddetto turismo spaziale, la cui industria promette di rendere possibili entro pochi anni viaggi in orbita per facoltosi turisti terrestri. Sono 15 al momento le compagnie che ci stanno lavorando, tra cui la Blue Origin di Jeff Bezos e la Space X di Elon Musk, con un fatturato che oggi supera i 650 milioni di euro ma che si calcola arriverà a 9,35 miliardi nel 2029 e addirittura a 13,2 miliardi nel 2033. Nei laboratori di mezzo mondo si progetta, inventa, sperimenta e immagina ogni tipo di soluzione per la vita nello spazio e per la colonizzazione di altri pianeti, ma, rimarca il team di Cullen, non ci si sta ancora occupando della possibilità che i turisti spaziali abbiano rapporti sessuali. E, allo stato, sottolinea Cullen, «non sappiamo quali possano essere le conseguenze».

A sostenerlo è un gruppo internazionale di biologie e medici, che ha elaborato un “libro verde” sull’argomento, pubblicato in questi giorni sul sito scientifico open access Zenodo. Un vero e proprio appello per invitare governi, enti spaziali, aziende tecnologiche e tutti gli altri addetti ai lavori ad affrontare un tema – l’Eros “extraterrestre”- finora rimasto sottotraccia e che nell’immaginario collettivo rimanda solo a storie e film di fantascienza.

È arrivato il momento di iniziare a parlare di sesso nello spazio.

A sostenerlo è un gruppo internazionale di biologie e medici, che ha elaborato un “libro verde” sull’argomento, pubblicato in questi giorni sul sito scientifico open access Zenodo. Un vero e proprio appello per invitare governi, enti spaziali, aziende tecnologiche e tutti gli altri addetti ai lavori ad affrontare un tema – l’Eros “extraterrestre”- finora rimasto sottotraccia e che nell’immaginario collettivo rimanda solo a storie e film di fantascienza.

Nuove frontiere

L’esigenza di approfondire la questione, spiegano i ricercatori, guidati da David Cullen, professore di astrobiologia e biotecnologia spaziale alla Università britannica di Cranfield, si è fatta impellente alla luce dei grandi passi avanti del cosiddetto turismo spaziale, la cui industria promette di rendere possibili entro pochi anni viaggi in orbita per facoltosi turisti terrestri. Sono 15 al momento le compagnie che ci stanno lavorando, tra cui la Blue Origin di Jeff Bezos e la Space X di Elon Musk, con un fatturato che oggi supera i 650 milioni di euro ma che si calcola arriverà a 9,35 miliardi nel 2029 e addirittura a 13,2 miliardi nel 2033. Nei laboratori di mezzo mondo si progetta, inventa, sperimenta e immagina ogni tipo di soluzione per la vita nello spazio e per la colonizzazione di altri pianeti, ma, rimarca il team di Cullen, non ci si sta ancora occupando della possibilità che i turisti spaziali abbiano rapporti sessuali. E, allo stato, sottolinea Cullen, «non sappiamo quali possano essere le conseguenze».

Per settimane

«Si prevede», dicono i ricercatori, «che i prossimi 10 anni vedranno l’affermazione del turismo spaziale orbitale, con voli che dureranno da giorni a settimane. Ed è probabile i comportamenti in volo dei partecipanti differiscano da quelli degli astronauti professionisti (cui è vietato avere rapporti intimi, ndr). Non è realistico infatti presumere che tutti i partecipanti al turismo spaziale si astengano dalle attività sessuali mentre sono esposti alla microgravità e all’aumento dei livelli di radiazioni ionizzanti. Ciò solleva la possibilità di un concepimento “incontrollato” nello spazio, che rappresenta un rischio significativo. La nostra conoscenza degli effetti di questi ambienti spaziali sui primi stadi della riproduzione umana e le conseguenze a lungo termine per la prole umana sono infatti ancora agli inizi».

I rischi

La lista dei pericoli ipotizzati è lunga. Non si tratta del rapporto sessuale in sé, ma dei «possibili esiti dannosi che includono quelli di natura biologica, ad esempio anomalie sugli apparati riproduttivi, ripercussioni sulla sessualità di uomini e donne e, anche e soprattutto, sullo sviluppo della prole umana», sottolineano gli scienziati. «Se si avesse un rapporto sessuale non protetto nello spazio», spiega Cullen, «le prime fasi della riproduzione umana, ad esempio gametogenesi, fecondazione e formazione dello zigote, sviluppo della blastocisti e impianto, si verificherebbero in ambiente extraterrestre e questo comporterebbe dei pericoli che sono ancora da approfondire». E ancora: «Per mitigare il rischio si dovrebbero dunque utilizzare i metodi contraccettivi esistenti». Ma non si ha la certezza che tali metodi abbiano efficacia anche nello spazio. Senza contare, sottolineano i ricercatori, le possibili complicazioni legali. Ipotizziamo che una coppia di novelli sposi decida di fare il viaggio di nozze in orbita. Se avessero un rapporto sessuale e concepissero un figlio nello spazio e se la gravidanza o il nascituro avessero poi problemi, quali norme si dovrebbero applicare? E così una miriade di casi e contenziosi, ancora non previsti e non opportunamente normati. Per non parlare delle implicazioni morali ed etiche. Quello che potrebbe accadere nello spazio, insomma, al momento è un Far West, privo di qualunque tipo di legislazione.

Dettami

Di qui la presa di posizione del gruppo di ricerca internazionale guidato da Cullen. Con lui anche Egbert Edelbroek, a capo di SpaceBorn United, organizzazione con sede in Olanda che si occupa proprio di ricerca sulla riproduzione umana nello spazio che ha collaborato al “libro verde”: «Data l'importanza a lungo termine dei progetti spaziali dell’uomo e visto che l'umanità sta cercando di diventare una specie multi-planetaria è ormai necessario iniziare pianificare anche ogni aspetto della sessualità nello spazio».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata