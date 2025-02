Eros e cybersesso: con Paola Musa al Premio Lussu 

Prendono il via le anteprime cagliaritane della XI edizione del Festival Premio Emilio Lussu organizzato a Cagliari dall’associazione culturale L’Alambicco. Venerdì l’appuntamento è nella sala Stampace dell’hotel Regina Margherita (viale Regina Margherita 44), dove alle 18.30 la scrittrice Paola Musa presenta il romanzo “La vita in più di Marta S.” (Arkadia). A dialogare con l’autrice sarà la giornalista e operatrice culturale Lorella Costa.

Nell’edizione X del Festival Premio Emilio Lussu 2024, Paola Musa ha ricevuto la Menzione speciale per la narrativa con il suo “Umor vitreo”. Scrittrice e traduttrice, ha ottenuto svariati riconoscimenti in ambito poetico. Vive a Roma e collabora da anni con numerosi musicisti come paroliere. Ha firmato diverse canzoni per Nicky Nicolai insieme a Stefano Di Battista e Dario Rosciglione. Ha composto le liriche per la commedia musicale “Datemi tre caravelle” (interpretata da Alessandro Preziosi, con musiche di Stefano Di Battista) e per “La dodicesima notte” di William Shakespeare per regia di Armando Pugliese, musica di Ludovico Einaud).

Il romanzo tratta una tematica piccante sul vizio più antico del mondo, sull’immaginario che ha prodotto in varie epoche e latitudini, nella letteratura e nell’arte, una riflessione sulle implicazioni sociali del cybersesso.

