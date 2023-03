Eroina in casa: arrestate due persone 

In casa nascondevano l’eroina e dopo un controllo da parte di carabinieri sono stati arrestati con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. A finire in manette sono stati Dante Pitzalis (74 anni) e Isabella Vivacqua (49), entrambi residenti a Villamar.

Sono stati fermati al termine di un’operazione antidroga che ha visto impegnati i carabinieri della stazione di Villamar, i militari del Nucleo Radiomobile di Sanluri e un’unità cinofila del comando provinciale di Cagliari.

Dopo una serie di controlli i carabinieri hanno perquisito la casa dei due. In quel momento c’era anche un’altra persona, secondo i militari un probabile acquirente che è stato trovato in possesso di un grammo di eroina. Nell’appartamento sono stati trovati altri 4 grammi dello stesso stupefacente, sette dosi confezionate e un bilancino di precisione. Ieri il Tribunale ha convalidato l’arresto. Per i due è stato disposto l’obbligo di firma nella stazione dei carabinieri di Villamar.

RIPRODUZIONE RISERVATA