Eroina in auto, 67enne in cella 

All’alt della polizia ha risposto pigiando il piede sull’acceleratore, scappando con la droga che nascondeva in auto. E per tentare di sfuggire all’arresto, avrebbe anche speronato l’auto della pattuglia che lo aveva appena intercettato nelle strade di Sestu.

Alla fine però il fuggitivo è stato bloccato e perquisito dagli agenti della Squadra Mobile di Cagliari che hanno trovato a bordo quello che cercavano: 17 ovuli pieni di eroina per un peso complessivo di 220 grammi. Al volante del veicolo in fuga c’era un pensionato 67enne, finito agli arresti con la pesante accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

L’arresto

Si chiama Pierpaolo Caredda, quartese residente a Pula, il pensionato che gli agenti della Squadra Mobile della Questura hanno bloccato mercoledì mattina in via Dante a Sestu, proprio davanti alle scuole medie. Recuperata la droga (oltre a seimila euro in contanti), il pubblico ministero Emanuele Secci ne ha ordinato l’arresto e il trasferimento in carcere. Non prima però che lui nominasse il suo difensore di fiducia: l’avvocata Anna Maria Busia, che ora dovrà leggersi gli atti in vista dell’interrogatorio di convalida davanti al Gip Elisabetta Patrito.

Le indagini

Il sequestro dello stupefacente e l’arresto del 67enne, però, sono solo il primo passo di un’indagine che ora impegnerà gli uomini della Mobile per risalire alla provenienza dell’eroina e agli eventuali complici di Caredda. Non è ancora chiaro, infatti, se l’uomo fosse arrivato a Sestu per consegnare a qualcuno gli ovuli pieni di droga o se invece li avesse appena comprati.

Il blitz della Polizia

Quello che sembra certo, è che il blitz della Mobile scattato mercoledì mattina non sarebbe casuale. Gli agenti, a quanto pare, seguivano da tempo gli spostamenti di Pierpaolo Caredda e, quando una pattuglia lo ha intercettato nelle strade di Sestu, è scattato l’ordine di fermarlo.

Ma il pensionato, dopo aver leggermente rallentato, è poi ripartito a tutta velocità per poi darsi alla fuga. Da lì l’insegumento e lo speronamento, sino all’arresto. Nell’abitacolo dell’auto, in una calza in lana che l’uomo avrebbe cercato di nascondere, gli agenti della Mobile hanno recuperato 17 ovuli di eroina del peso complessivo di circa 220 grammi. Rinchiuso nel carcere di Uta, nelle prossime ore sarà fissata la convalida davanti al Gip.

