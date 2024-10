«Eroina, è emergenza come negli anni ‘80»  

«I politici siano più presenti, non vengano qui solo per le elezioni. San Michele per me è un quartiere meraviglioso con tanta gente perbene che paga le tasse, ma che non vede corrispondenza coi servizi resi. Una comunità unita capace di gesti di straordinaria solidarietà. Ci sono sacche di problematicità non indifferenti, certo, ma non è onesto identificare l’intero quartiere con queste».

Da buon vincenziano, padre Paolo Azara difende il rione dei poveri. «Ci sono troppi pregiudizi», sostiene il 46enne parroco della Medaglia Miracolosa, «la verità è che le istituzioni fanno fatica. Ci provano, ma le risorse in campo non bastano. Il risultato è che la gente è rassegnata: chi vive qui da sempre pensa che nulla cambierà mai».

La storia

Originario di Calangianus, già viceparroco e direttore dell’oratorio dal 2017, Azara è diventato parroco nel 2021. In precedenza dieci anni a Sassari e missioni all'estero. Occhi verdi, sorriso contagioso, look informale: si intuisce che è un sacerdote solo dalla croce di legno che porta al collo. Starsene in sagrestia non gli piace, preferisce esercitare il ministero tra la gente, in oratorio, per strada e nelle case. Felice di servire. I parrocchiani sono 12 mila: anziani soli, famiglie numerose in grave difficoltà, giovani senza lavoro. «La povertà è in forte aumento, facciamo il possibile», riferisce, «l’attività caritativa è coordinata da padre Carlo, che è qui da tanti anni. Ci accolliamo spese per visite mediche, affitti e bollette, acquistiamo bombole, provvediamo alla riparazione di automobili. Ci aiuta molto l’8 per mille, senza quello faremmo fatica». Il quartiere è invecchiato, il Covid è stato devastante. «Le presenze a messa si sono dimezzate, ci sono persone che non si scambiano più il segno di pace. Dal 1990 siamo passati da 300 tra comunioni e cresime ad appena 30». Un dato significativo più di tante parole.

Dispersione scolastica

In crescita la dispersione scolastica. «Sono tanti i ragazzi che abbandonano, molti non hanno neppure la licenza media». L’oratorio è frequentato «ma potrebbe esserlo di più». Tra le tante attività, anche arti marziali e ginnastica dolce. Senza dimenticare il basket per disabili, fiore all'occhiello. «Vorrei fare di più, ma non ho spazi», si rammarica padre Paolo, «l’auspicio è che l’ex scuola Alagon sia presto restituita al quartiere, stesso discorso per la piscina, mai nata, di via Mandrolisai. Bisognerebbe inoltre riaprire la circoscrizione. Da quando è chiusa la situazione è ulteriormente peggiorata».

Revival dell’eroina

A San Michele c’è, inoltre, un evidente problema di decoro urbano.

«Per le istituzioni è come lottare contro i mulini a vento. La De Vizia non fa in tempo a pulire che subito si risporca tutto. Sarebbe opportuno rimettere i cassonetti, meglio quelli che i topi». Oppure affidarsi alle telecamere. «Ma che funzionino, perché quelle che abbiamo in piazza San Michele non sono attive». Il revival di eroina è spaventoso. «Sembra di essere tornati agli anni 80». E non mancano episodi di inciviltà. «Si sparano fuochi artificiali quasi ogni notte. All'ingresso della chiesa ci capita di rinvenire escrementi umani e c’è chi impenna in scooter all'uscita della messa. Le macchine sfrecciano, il quartiere sembra un set di Fast & Furious. I nuovi dossi stradali? Io li avrei fatti più alti».

RIPRODUZIONE RISERVATA