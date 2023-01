eroCaddeo, vita a “Gravità Zero” «Non è facile, ma ne vale la pena» 

Da Sinnai a Torino e ritorno: “Gravità Zero”. Si intitola così il primo singolo ufficiale di eroCaddeo - classe’98, al secolo Damiano Caddeo - un brano tra sonorità urban e pop anni ’80, ritmiche serrate e cantati che sfociano in un intenso ritornello. Prodotto da Dinv per Cvlto Music Group, distribuito da ADA e realizzato a Torino con la complicità del rapper Raige (OneMic), il pezzo è il primo atto di un nuovo percorso artistico, iniziato nel 2021 con la vittoria del Radiolina Contest. «E pensare che non volevo partecipare», ci ha raccontato eroCaddeo. «Avevo un altro progetto in corso, ma il mio migliore amico mi ha costretto ed è stata un’esperienza fondamentale per me. In giuria c’era Raige, che dopo avermi sentito è venuto nel backstage e mi ha subito proposto di lavorare insieme».

Così è nata “Gravità zero”. Ce la racconta?

«Parla della difficolta di accettare di non bastarsi più, in una coppia, ma continuare a provarci, perché è difficile lasciarsi andare e perché solo l’amore sa farti sentire come se la gravità non esistesse».

Un pezzo autobiografico?

«Di personale c’è sempre qualcosa nei miei brani, ma, poi, mi piace spostare l’asse su qualcosa di più universale».