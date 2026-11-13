Dopo aver sfiorato la vittoria a X Factor 2025, eroCaddeo sogna l’Ariston: il cantautore di Sinnai è tra i 60 finalisti di Area Sanremo 2026. Le audizioni sono in programma oggi e domani al Palafiori, davanti alla Commissione musicale presieduta dal direttore artistico del Festival Stefano De Martino.

Un nuovo capitolo per il ventisettenne vincitore nel 2021 del Radiolina Contest, che arriva al culmine di un anno straordinario. Il 9 gennaio è uscito “Scrivimi quando arrivi (punto)”, il primo album, pubblicato da Atlantic Records e Cvlto Music Group, che ha raccolto l'eredità di X Factor, e del pre X Factor, seguito da un tour nei club che ha registrato diversi sold out tra Milano, Torino, Roma, Napoli, Bologna. È di aprile “Lontano da casa”, singolo che ha battezzato la tournée estiva con oltre venti appuntamenti in giro per l'Italia e nell'Isola: da Ateneika a Cagliari fino a Cabras, passando per Stintino, San Giovanni Suergiu, Ussana, Budoni, Palau e Villacidro, per poi chiudere a Sarroch. Il 2 ottobre fuori il singolo “Oggetti smarriti” con Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici 25. E nel frattempo “Punto”, il pezzo con cui si è presentato al talent di Sky in una calda estate, continua a volare con oltre dieci milioni di ascolti.

Adesso la partita sanremese. Damiano Caddeo e altri 59 selezionati (tra ben 523 artisti) si esibiranno nel weekend e già al termine delle audizioni, domani pomeriggio, saranno proclamati i 15 di Area Sanremo che si aggiungeranno ai 15 di Sanremo Giovani (tra cui la vincitrice di X Factor 2025, la siciliana Rob). Tra pochi giorni la Commissione sceglierà sei finalisti definitivi, tre provenienti da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo, che accedono all’ultima fase per accaparrarsi l’unico posto in palio: “Sarà Sanremo”, in diretta su Rai1 l'11 dicembre dal Teatro dell'Opera del Casinò, con De Martino alla conduzione. Niente “Nuove proposte” dunque, il vincitore entrerà nella gara dei Big conquistando la casella numero 24.



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