Il cantante.
21 ottobre 2025 alle 00:23

EroCaddeo: «Grazie prof Zedda, mi hai fatto amare la scrittura» 

Una tragedia che gli piomba addosso quando ha appena dodici anni, il dolore che entra in una casa fino a un attimo prima felice poi la scoperta della scrittura e la rinascita grazie a una professoressa di italiano, «la Zedda». EroCaddeo, 27 anni, a pochi giorni dall'inizio dei live di X Factor, ricorda nell’intervista di presentazione lei, Mariangela Zedda, la sua mentore, la docente della scuola media di Sinnai che lo vide arrivare in classe, sezione B, ad anno iniziato.

Era solo un bambino, con una storia molto difficile, che però affrontava tutto con lo stesso sorriso che oggi è il suo marchio di fabbrica.«Mi spronò a partecipare a un concorso per orfani di vittime del lavoro - ricorda Damiano - e io purtroppo faccio parte di questa categoria». È il 19 gennaio del 2010 quando, tornando da scuola, quel bambino trova una casa sotto sopra. La sorella che urla, la madre a terra che grida. Suo padre Giorgio, 43 anni, con cui il giorno prima giocava a fare la lotta sul divano, è morto. Colpito alla testa dalla sponda del camion su cui trasportava ghiaia. Era il suo primo giorno di lavoro, dopo un lungo periodo di fermo. Damiano racconta tutto in un tema e vince il concorso.

La musica c'era già nella sua vita ma scrivere fu per lui una rivoluzione. «Si rese conto che mettere in fila pensieri e parole lo liberava dalla sofferenza ma soprattutto lo aiutava a esprimere i suoi sentimenti. Spesso lo incontro e me lo ripete: professoressa, da quel tema è iniziato tutto», racconta la prof Zedda, 74 anni, oggi in pensione. «Le devo tanto», dice Damiano.

Oggi in squadra con Achille Lauro è un cantautore fatto e finito: «Scrivo quando ho necessità di farlo». Senza mai dimenticare il passato, come da reminder che ha segnato al lavoro - commesso in un negozio di casalinghi - dopo la prima fortunata audizione. Tra una pentola e l'altra ha scritto: «Ricordati da dove vieni». Ecco perché gli piacerebbe interpretare "Vedrai Vedrai" di Luigi Tenco. «Tenco parla alla madre che lo aveva cresciuto da sola, no? Vedrai che un giorno andrà meglio, cantava. E io spero che quel giorno stia arrivando, mamma». (a. d.)

