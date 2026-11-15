La corsa di EroCaddeo verso il palco dell’Ariston continua. Il cantautore di Sinnai, 27 anni, dopo due giorni di audizioni è risultato tra i quindici vincitori di Area Sanremo, il concorso parallelo a Sanremo Giovani da cui verrà pescato il ventiquattresimo artista del Festival in onda dal 16 al 20 febbraio.

La gara

La proclamazione ieri al Palafiori della città ligure. A scegliere tra i sessanta finalisti la commissione musicale presieduta dal direttore artistico Stefano De Martino e composta da Claudio Fasulo, vicedirettore Intrattenimento Prime Time Rai, Fabio Volo, Carlo Pastore, il maestro Pino Perris, Noemi ed Ema Stokholma. «Grazie ai ragazzi per essersi messi in gioco e per aver portato qui i loro progetti», il messaggio del prossimo presentatore della kermesse. «Guardatevi bene negli occhi, perché in questa stanza molto probabilmente c’è il ventiquattresimo Big in gara a Sanremo 2027». Da Fabio Volo un incoraggiamento per chi non ce l’ha fatta: «Un no di oggi non è per sempre. Se è scritto nelle stelle, la strada arriva».

Il talento

Per EroCaddeo un'altra tappa di un percorso pieno di soddisfazioni, partito nel 2021 con la vittoria al Radiolina Contest. Tanta musica, diverse canzoni scritte nella cameretta mentre si guadagnava da vivere come commesso part-time “lontano da casa”, come recita uno dei suoi ultimi pezzi. Quindi il percorso a X Factor 2025 nella squadra di Achille Lauro, concluso con un secondo posto alle spalle di Rob. Poi l’album, un tour nei club con diverse date sold out e una tournée estiva. Il 2 ottobre “Oggetti smarriti”, un featuring con Lorenzo Salvetti, mentre “Punto”, l’inedito che lo ha fatto decollare, ha superato i dieci milioni di ascolti.

Le prossime sfide

Il prossimo 21 e 22 novembre, assieme agli altri quattordici, Damiano Caddeo si confronterà con i quindici già selezionati a Sanremo Giovani. Dalla sfida usciranno sei nomi, tre per ciascun percorso, che accederanno a “Sarà Sanremo”, in programma in diretta l'11 dicembre su Rai 1. Una serata in cui i sei avranno modo di far ascoltare al pubblico la propria musica e di giocarsi un posto tra i Big del Festival di Sanremo 2027. Non solo: durante la trasmissione verranno svelati anche gli altri 23 artisti, una formula nuova rispetto al solito annuncio al Tg1.

Le indiscrezioni

Annalisa, Salmo, Emma? Gazzelle e Ariete? Ghali, Tanani, Gaia? Il toto-nomi è già partito. A lanciare le prime indiscrezioni è stato Fiorello che a “La Pennicanza” su Rai Radio2 ne ha dati per certi due: Nada e i The Kolors. «Ho due spoiler sul cast di Sanremo, ci sono dei nomi sicuri, già presi. Scelte che io condivido, una è Nada. E poi un gruppo che piace tanto ai giovani, io li adoro, ho fatto anche un video con loro, sicuri 100 per cento i The Kolors!».

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