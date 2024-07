«Ero tra le fiamme ma sono salvo» 

Quella scena infernale non lo lascia più da quel maledetto sabato. «Ho sentito un botto fortissimo come un’esplosione, mi sono ritrovato in mezzo alle fiamme e poi in cunetta». Ha la consapevolezza di essere un sopravvissuto, “graziato” da un destino impietoso che si è portato via tre suoi amici motociclisti sulla Provinciale 11. «Sono vivo per miracolo» riferisce Ivano Saba al suo avvocato Gianfranco Meloni. Il 37enne di Paulilatino, due giorni fa, è stato dimesso dall’ospedale Santissima Annunziata di Sassari e a poco a poco cerca di riprendersi dal terribile incidente del 6 luglio scorso: nello schianto contro una Mercedes hanno perso la vita Mario Sedda, 31 anni e Roberto Daga (27) di Paulilatino e Giovanni Melis (32) di Gadoni.

I ricordi

Le immagini di quella giornata sono nitide fino a un tratto della strada che da Paulilatino porta a Ula Tirso. Ivano Saba ricorda che era l’ultimo della fila di moto «stavamo rientrando a casa e viaggiavamo tutti nella nostra corsia e non andavamo veloci, io avevo persino la visiera del casco sollevata» ha riferito al suo legale che lo assiste come persona offesa (non è indagato). Secondo la ricostruzione del centauro «all’improvviso dopo un dosso, l’auto è finita contro le moto: una dopo l’altra». Una carambola senza scampo «il primo impatto è stato come un’esplosione» e Saba si è salvato solo per la sua prontezza di riflessi che istintivamente lo ha portato a spostarsi fino all’estremo margine destro della carreggiata. Non ricorda se sia stato urtato da qualcosa ma ricorda bene di aver attraversato le fiamme con la moto (l’incendio è stato innescato dalle altre due moto finite contro gli alberi) poi si è ritrovato in cunetta. Dopo c’è il buio «mi sono risvegliato in ambulanza». La corsa all’ospedale, e adesso la ripresa con fratture alla clavicola e alle costole, vari traumi e la ferita più profonda per la perdita dei suoi tre amici in una giornata che sarebbe dovuta essere di spensieratezza e divertimento.

Le indagini

Proseguono intanto gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente mentre la procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale plurimo. Sul registro degli indagati è finito il conducente della Mercedes, Carlo Masala 27 anni di Paulilatino. Il suo avvocato difensore Gennaro Di Michele ha riferito che il giovane è risultato negativo sia all’alcoltest che agli esami tossicologici; secondo la ricostruzione di Masala le moto sarebbero finite contro l’auto, forse in una fase di sorpasso. Le versioni sono contrastanti, saranno fondamentali gli accertamenti da parte dei periti per stabilire punto d’impatto, velocità e quegli elementi indispensabili per accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo a Saba e ai familiari delle vittime sono stati notificati gli atti del sequestro dei mezzi.

