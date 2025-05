«Ero quasi morto, ora farò lo chef» 

La mente cancella, il dolore è troppo forte. «Non mi ricordo niente. Mi hanno detto che forse ero a casa quando sono stato picchiato. Poi mi hanno buttato davanti al cimitero come un sacco di immondizia. Credo che nessuno si meriti quello che è capitato a me».

La storia

Parla con tono deciso Luca Lobina 49 anni, che nel 2023 fu aggredito e ridotto in fin di vita. Ha visto l’inferno ma adesso piano piano da quel buco nero sta uscendo. Merito anche del corso di cucina del progetto “La Comunità del Buon Gusto di Quartu Sant’Elena”, promosso dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini e finanziato dall’assessorato comunale alle Politiche Sociali nell’ambito dei progetti di coesione sociale che in questa terza edizione, che ha chiuso nei giorni scorsi con l’atto finale dalla sala Michelangelo Pira, lo ha visto tra i protagonisti. «Io non mi ricordo niente» insiste, «mi hanno detto che ero riverso davanti al cimitero, mi vide un signore che era andato a dare da mangiare ai cagnolini. È stato lui a chiamare i soccorsi. Mi ha trovato in condizioni pietose».

La ripresa

Luca Lobina mostra le foto del suo volto maciullato: una maschera di sangue, gli era stato tagliato anche un orecchio. «Sono rimasto un mese e dieci giorni in coma e poi un anno e sette mesi ricoverato. Un percorso lunghissimo, la riabilitazione». Il responsabile era stato arrestato poco dopo. «Ci vorrà ancora tanto per recuperare del tutto. Ho ancora tanti segni e tanti strascichi. La prima volta che ho riaperto gli occhi ero in ospedale, c’era mia figlia: le avevo detto “ma cosa è successo?”. E lei “papà eri quasi morto”». Poi è arrivato il corso, «ed è stata la mia salvezza perché spero adesso di poter trovare lavoro nell’ambito della ristorazione. Il mio piatto forte? Diciamo che sono il re degli arrosti».

Il progetto

In tre anni sono stati una trentina i partecipanti al corso, indicati dai Servizi sociali. Di questi la metà è riuscita a trovare lavoro. Come Marianna Mascia 46 anni, che ora fa la cuoca dalle suore a Sant’Elia. «Ho vissuto tante difficoltà» racconta, «non mi vergogno a dire che per due settimane ho dormito anche in strada. Tornata dalla Germania, dove ero stata per un lungo periodo, non ero più riuscita a trovare lavoro. Poi è arrivato questo corso, mi hanno salvato». Come ha evidenziato l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni, «questa è un’opportunità molto importante, in cui la formazione incide sulla scelta lavorativa. Già tanti corsisti sono riusciti a trovare un impiego nell’ambito della ristorazione e questo ci rende molto felici». Il presidente dell’Accademia del Buon gusto, William Pitzalis, aggiunge: «Non è mai facile ripetersi invece anche in questa terza edizione abbiamo avuto delle grandi soddisfazioni. Già in tre hanno trovato un lavoro. Ringraziamo il Comune che ci ha rinnovato la fiducia».

Il brasiliano

Pronto a indossare il grembiule di aiuto cuoco in un locale in piazza Yenne a Cagliari è Antero Cogoni 49 anni, brasiliano di origine. «Dopo la morte di mia madre avevo perso il lavoro e mi sono trovato ad attraversare un periodo molto difficile», racconta. «Poi tramite i servizi sociali è arrivata l’opportunità di partecipare a questo corso, che non solo ti insegna ma ti dà la possibilità di socializzare, di stare insieme a tante altre persone. Mi piace molto fare la pasta alla carbonara e cacio e pepe. E sono contento, perché adesso potrò stare di nuovo in cucina».

