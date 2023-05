«Ero paralizzato, adesso rivivo» 

«Continuo la riabilitazione e vediamo come va a finire». Fabio Piu, 35 anni, parla seduto su una panchina dei giardini di via Tavolara di Sassari, a poca distanza dalla propria sedia a rotelle. Quella su cui è finito dopo una coltellata alla schiena, il 14 agosto di un anno fa sulla spiaggia gallurese della Marinella, che sarebbe stata inferta, secondo le accuse della procura di Tempio Pausania, da Elia17Baby, al secolo Elia Di Genova, 27 anni. Il trapper romano, che nei video social esibiva presunti mitra, è detenuto nel carcere di Viterbo, su di lui adesso pende l’accusa di tentato omicidio.

I ricordi

«È stata una vigliaccata - scandisce il sassarese - un’infamata, chiamatela come volete». Un assalto alle spalle forse causato da un diverbio, all’esterno di un noto locale vicino a Porto Rotondo, che gli è quasi costato la vita. «Cosa ricordo? Che mi son trovato in terra e dall’ombelico in giù non sentivo più niente». Come se la lama avesse scisso il suo corpo provocando tra l’altro una pericolosa emorragia. «C’era tanta gente e non mi facevano guardare cos’era successo». Fabio si blocca per qualche istante e il ricordo si cristallizza in un’istantanea indelebile: «Faceva buio. E io ero paralizzato».

«Meglio ignorarlo»

Poi il rifiuto di richiamare alla memoria altre immagini dolorose, se non per liquidare il presunto aggressore: «Lui non merita neanche il mio pensiero. Voglio concentrarmi solo su di me». Perché Piu, ex guardia giurata e atleta per anni di MMA, le arti marziali miste, ha subito intrapreso un percorso terapeutico passando per gli ospedali di Sassari, Cagliari e il centro di riabilitazione San Giorgio di Ferrara. «Ora riesco a stare in piedi con le stampelle e a fare qualche passo». Un risultato impensabile nove mesi fa. «Proseguo la fisioterapia con Gianmario Mereu, il mio maestro, mi alleno in palestra e faccio piscina». La gamba destra risponde, la sinistra ancora no ma lui non ha intenzione di mollare. «Adesso non sono autonomo ma da tutto questo lavoro mi aspetto che le gambe riprendano a camminare da sole».