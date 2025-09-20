«Ero l’esattore porta a porta, quanta strada fatta a piedi» 

Quando risponde al telefono sta camminando, non serve neanche dirlo. Zigheddu si trova ad Alà dei Sardi, è partito da Olbia, ha fatto una sosta a Berchiddeddu, e con passo deciso macina i chilometri di sentiero tra Gallura e Nuorese per arrivare a Bitti, Lula, Nuoro, Monte Gonare e giù, fra tratturi impervi e pianure assetate di pioggia, verso Cagliari. «È il cammino di Bonaria», spiega. «Il 12 agosto ho chiuso il giro delle chiese giubilari a Olbia, e da qui sono ripartito per quest’altra avventura». Lui sorvola, ma va chiarito che le chiese giubilari sono quarantasei, a ogni capo della Sardegna. «Quanti chilometri? Non meno di 1400». E in questi giorni il Cammino di Bonaria, altri 350. Non male per un uomo di 87 anni che manda in tilt qualunque contapassi.

Una vita in cammino, quella di Francesco Calledda noto Zigheddu. Originario di Aritzo, casa e famiglia a Cagliari, ex bancario in pensione dal 1994, conosce la Sardegna come le sue tasche e pochi sono i sardi che non lo conoscono. Tra pellegrinaggi, maratone, escursioni in montagna e passeggiate sulla battigia al Poetto, macina non meno di diecimila chilometri all’anno e ogni volta offre lo stupore e la fatica a Nostro Signore. Minuto, alto poco più di uno e cinquanta, gambe muscolose ben lontane dalla sarcopenia dei vecchi, marcia in divisa da trekking con lo stesso passo svelto dei vent’anni, e intanto prega e ammira il paesaggio intorno. «Ho la grazia della fede, e penso che ammirare la bellezza della natura sia già di per sé una preghiera. Poi c’è il pensiero per qualcuno».

Dedica le preghiere?

«Ogni mio pellegrinaggio lo dedico ai malati, ai sofferenti, a chi per qualche ragione è in pena. Ogni volta che mi preparo per partire ricevo le telefonate di persone che, per sé stesse o per un familiare, mi dicono “quando arriverai ricordati di me”. Porto a termine la mia missione col cuore».

Di pellegrinaggi, maratone ed escursioni tiene per caso una contabilità?

«Ho partecipato a 55 maratone, di cui otto a New York. La prima volta nel 2001, a meno di due mesi dall’attentato alle Torri gemelle. Ricordo l’atmosfera cupa e il dolore della città, eppure anche nella tragedia quell’appuntamento era stato rispettato».

L’ultima volta?

«Nel 2011, avevo 74 anni».

Escursioni e pellegrinaggi?

«E chi li conta più…Dei pellegrinaggi, posso dire che soltanto a San Francesco di Lula ci sono stato ottantacinque volte; per il Redentore, sono trent’anni che la sera prima parto da Aritzo e cammino fino a Nuoro. Nella penisola, la mia prima esperienza è stata il cammino Roma-Assisi, poi tre volte a San Giovanni Rotondo per Padre Pio, tante volte Roma-Padova per Sant’Antonio; e Roma-Assisi-Loreto. Esperienze indimenticabili».

La sua prima camminata in assoluto?

«Con mia nonna, non avevo neanche dieci anni. Mi portò con sé al pellegrinaggio da Aritzo a Gadoni per la festa di Santa Marta. È stata lei che mi ha insegnato a camminare, e pensare che non ha mai avuto in tutta la vita un paio di scarpe».

Era scalza?

«Sempre, in estate e pure d’inverno quando ad Aritzo arrivavano almeno tre nevicate una dietro l’altra. Si chiamava Giovanna Marotto, classe 1865. Era rimasta vedova da giovane con quattro bambini da tirare su. Tutti maschi, uno era mio padre. Ricordo che quando andavamo a raccogliere le castagne schiacciava il riccio con il calcagno».

Eravate poveri?

«Poveri è dire poco. Eravamo scalzi e malvestiti, però il pane non ci mancava, pane nero sì, ma era buono lo stesso. Oggi lo chiamano pane integrale e lo mangia chi è a dieta».

Una vita durissima.

«Non avevamo niente ma ci sentivamo comunque ricchi. Ricchi di spirito, eravamo sempre allegri. Le scarpe, magari bucate, le avevo. Durante la nevicata del ’56, avevo 18 anni, il mio unico paio di scarpe aveva due prese d’aria, una sulla punta l’altra dietro al tallone. Quando camminavo in salita la neve entrava davanti e usciva dietro, in discesa cambiava verso».

Il primo lavoro.

«A 17 anni, ufficiale esattoriale, un mestiere non troppo diverso da quello di mio padre Nicolò, il daziere. Facevo il recupero delle tasse non pagate. Aritzo era sede dell’esattoria consorziale, comprendeva anche Desulo, Belvì e Gadoni».

E quindi doveva spostarsi anche nei paesi vicini?

«Esattamente. E siccome non c’erano soldi per comprare la bicicletta, tanto meno una moto, e si figuri la macchina, andavo a piedi. Le gambe forti me le sono fatte così».

Un impiego ingrato.

«Ci tenevo al dialogo. Al tempo c’erano cartelle esattoriali di ogni tipo: tassa sui terreni, sul bestiame, sui fabbricati eccetera. Dovevi stare dietro a tutto».

Tante saranno state famiglie povere.

«Sì, e io ero nella stessa condizione. Per cui si stabiliva un rapporto basato sulla chiarezza e la lealtà. Mi dicevano: “è inutile che tu pretenda i soldi se non li abbiamo”. E quando potete pagare?, domandavo. Due, tre mesi e ritiravo i soldi».

Andava in giro coi soldi e pure appiedato?

«C’erano volte che in tasca avevo centinaia di mila lire, un mucchio di soldi. Lo sapevano tutti, rientravo a piedi ad Aritzo e mai che abbia avuto paura che mi rapinassero. Sono stato sempre rispettato perché davo rispetto. Ancora oggi a Desulo i vecchi, miei coetanei, mi salutano come fossi un parente».

Per quanti anni ha fatto l’esattore?

«Circa vent’anni. Ne avevo trentasei quando sono stato assunto al Banco di Sardegna, sede di Cagliari. Allora bastava la licenza media».

Quindi si è trasferito in città.

«Con moglie e figli, ne ho tre. Sono passato da una paga di 70mila lire al mese a uno stipendio di 250mila lire. Tanti soldi in più, anche se poi c’erano l’affitto e le spese. Siamo partiti sulla Seicento di seconda mano che avevo pagato 140mila lire».

Orario fisso e scrivania.

«Ogni venerdì prendevo e salivo in paese. Camminavo, avevo bisogno di sentire il contatto con la mia terra. C’era gente che non capiva, alcuni dicevano “quello è un pazzo”, io me ne sono sempre infischiato, e camminavo. Quando sono andato in pensione, nel ‘94, la mia vita è cambiata: resto fermo al massimo un paio di settimane, poi parto».

La signora Pupa Pili, sua moglie, che dice?

«Se mi vede in casa per troppo tempo, mi chiede se c’è qualche problema».

Da quanto siete sposati?

«Nel 2024 abbiamo festeggiato sessant’anni di matrimonio. Ci siamo sposati nel 1964 e siamo andati in viaggio di nozze a Roma. Il mio primo volo in aereo. Siamo stati anche ad Assisi e ci siamo tornati per i 25 anni di matrimonio, per i 50 e pure l’anno scorso per i sessanta».

Ogni anno lei ha un appuntamento fisso con padre Salvatore Morittu e i ragazzi delle sue comunità.

«Facciamo la gita ferragostana, un’escursione. Quest’anno siamo stati a Gorropu, eravamo una trentina. Un legame a cui tengo molto. Ho seguito padre Morittu dal giorno in cui ha avviato la comunità per tossicodipendenti nel convento di San Mauro a Cagliari, anche se lo conoscevo da tempo tramite mio cognato, padre Dario Pili».

Fu padre Dario a spedire Salvatore Morittu a Milano perché vedesse da vicino l’esperienza di Mondo X creata da padre Eligio.

«Padre Morittu ne ha fatto tesoro e nel 1980 ha aperto in Sardegna la prima comunità per il recupero dei tossicodipendenti».

Tanti anni fa.

«Ricordo i nomi dei ragazzi uno per uno. Tanti, quando mi vedono per strada, mi chiamano per salutarmi. Oggi sono sposati, hanno figli, una professione».

Ha incontrato gente famosa e gente umile. C’è qualcuno, in particolare, che vuole ricordare?

«Papa Francesco. Avevo fatto il cammino delle Porte sante e in qualche modo la cosa era arrivata in Vaticano perché ricevetti l’invito all’udienza col Papa e dieci biglietti per le postazioni privilegiate. Sono partito con la mia famiglia e mi sono ritrovato faccia a faccia col pontefice».

Ne parla ancora con emozione.

«Sapeva chi ero. “Sei un grande”, mi ha detto. E io: “Santità, poco più di uno e cinquanta”. Ha sorriso e quindi mi sono fatto coraggio e gli ho mostrato la credenziale con tutti i timbri dei parroci delle chiese che avevo visitato. Gli ho detto che mi sarebbe piaciuto avere la sua firma. “Certo”, mi ha risposto. Presa la penna, mi guarda e ride: “Non è un assegno, vero?”. “Santità, tranquillo, neanche una cambiale”. Che momento meraviglioso. S’immagina? Zigheddu da Aritzo va a scherzare col papa».

Le piacerebbe incontrare Leone?

«Come no. Lungo il cammino, capiterà».

