Eriksen non basta, la Slovenia pareggia 

Slovenia 1

Danimarca 1

Slovenia (4-4-2) : Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic (22’ st Verbic), Cerin, Elsnik (30’ st Stankovic), Mlkar (30’ st Celar), Sporar (50’ st Brekalo), Sesko (50’ st Kurtic). In panchina Belec, Vekić, Balkovec, Blažič, Lovric, Horvat, Vipotnik, Žugelj, Zeljkovic, Iličic. Ct Kek.

Danimarca (3-4-1-2) : Schmeichel, Christensen, Andersen, Vestergaard, Bah, Hjulmand (44’ st Delaney), Hoejbjerg (38’ st Norgaard), Kristiansen (33’ st Maehle), Eriksen, Wind (38’ st Dolberg), Hojlund (38’ st Poulsen). In panchina Hermansen, Ronnow, Kjær, Jensen, Skov Olsen, Jorgensen, Damsgaard, Dreyer, Kristensen, Bruun Larsen. Ct Hjulmand.

Arbitro : Schaerer (Svizzera).

Reti : pt 17’ Eriksen, st 32’ Janza.

Note : ammoniti Stojanovic, Celar e Hjulmand per gioco falloso. Angoli 9 a 5 per la Danimarca Recupero 5’ st.

Stoccarda. Viaggio agli inferi e ritorno. Al gol. Ha dell'incredibile la vicenda di Christian Eriksen, il centrocampista danese che tre anni fa mise paura a tutto il mondo: era il 43' del primo tempo del match d'esordio a Euro 2020 contro la Finlandia, e l'allora interista crollò a terra per un infarto. Era già un miracolo aver scampato la morte, lo è stato ancora di più tornare a giocare grazie a un defibrillatore sottocutaneo. Ma oggi, tre anni e 4 giorni dopo quel tragico pomeriggio, Eriksen è tornato a giocare una partita di un Europeo con la Danimarca, e al 17' del primo tempo ha segnato. Assist di tacco di Wind, gol del capitano: è stata l'apoteosi Eriksen.

Il miracolo

Ai fini della storia, appare perfino un dettaglio che quel gol non sia bastato ai danesi per battere la Slovenia - che per inciso aveva in panchina un altro “redivivo”, Ilicic, tornato da una depressione profonda: nel secondo tempo, la nazionale allenata da Kek ha pareggiato con il difensore Janza, a 32'. Angolo, rimpallo e destro dal limite, la deviazione di Hjulmand ha reso inutile l'intervento di Schmeichel. Recrimina la Danimarca, che ha sfiorato più volte il raddoppio e per tutto il primo tempo ha tenuto in mano il gioco.

La ripresa

Nella seconda frazione, però, la squadra slovena ha saputo aspettare il momento giusto per risorgere. Sorride quindi l'Inghilterra, incontestabile favorita del girone. Resta negli occhi la prestazione di Eriksen, tornato quello dei giorni migliori: piazzato dietro le punte, Wind e l'ex atalantino Hojlund (che ha sfiorato il gol nel primo tempo), visione e tocco di palla sono sembrati quelli degli anni d'oro. Per di più, ha avuto almeno altre tre volte la palla del possibile raddoppio, sempre anticipato dalla difesa slovena. Ma Eriksen è tornato, e l'Uefa posta su X la foto del 10 danese che esulta, l'emoticon di un cuore e la frase «non ci sono parole».

