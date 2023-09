Erik Masala, attese le risposte sulla morte 

Si attende l’esito degli accertamenti disposti dalla Procura di Sassari sul corpo di Erik Masala, 26 anni, trovato morto nella sua cella a Bancali, il carcere di Sassari. Il primo referto indica un «atto volontario», ma la presenza di alcuni «segni sospetti» trovati dai familiari al momento del riconoscimento. Da qui la richiesta al pubblico ministero di turno da parte dell’avvocato di fiducia della famiglia, Riccardo Floris, affinché si chiariscano tutti gli aspetti legati al decesso.

Sulla fine del ventiseienne e sulle sue ultime ore di vita del detenuto la Procura di Sassari ha disposto un esame necroscopico esterno e degli accertamenti. Al momento non si conosce ancora l’esito degli esami medici, ma per ora la salma non è ancora stata restituita ai genitori. L’avvocato aveva sottolineato da subito che il suicidio sarebbe «molto strano». Poi aveva chiarito: «Non mi ha mai dato segnali che potessero pensare che volesse togliersi la vita. Ci sentivamo spesso perché voleva essere trasferito a Cagliari, al più presto: da poco gli era nato l'ultimo figlio ma non aveva avuto ancora modo di riconoscerlo».

Masala era stato di recente protagonista di una serie di fatti di cronaca. A gennaio aveva patteggiato tre anni a conclusione di un processo che lo aveva visto imputato per lesioni gravissime: nel giugno precedente in via Seruci aveva colpito con il machete il rivale Maurizio Castangia, col quale poco prima aveva avuto una discussione. Gli aveva quasi amputato un braccio. Poi era fuggito: prima di consegnarsi alle forze dell’ordine, si era barricato in una casa minacciando di far esplodere il palazzo con una bombola del gas.

All’inizio dell’anno il suo nome era comparso nella lista degli indagati per una presunta rete di spaccio tra Capoterra e Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA