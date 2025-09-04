Erica Mou: «Sognavo Time in Jazz Poi ho incontrato Paolo Fresu» 

Ragionando col papà su una cover per il concerto di “What a Wonderful World in September”, a Erica Mou è venuta subito in mente “What a Wonderful World” di Louis Armstrong. «Ma non avevo idea che avesse ispirato il titolo dell’edizione di quest’anno di Time in Jazz», ammette divertita la cantautrice pugliese, che oggi dalle 21 a Berchidda, a Sa colte ‘e su ‘oltiju, il giardino accanto a Sa Casara, si esibirà in uno spettacolo che segna il suo debutto assoluto al festival firmato Paolo Fresu.

Musica e parole

«Sarà un concerto in solo, chitarra e voce, con brani vecchi e altri tratti dal mio ultimo disco “Cerchi”, momenti di reading con letture dal mio ultimo romanzo “Una cosa per la quale mi odierai” e tutta l’intimità che una location bellissima come quella che mi ospiterà promette di offrire», spiega la trentacinquenne artista nata a Trani, come Erica Musci («Tutti, però, abbreviavano in Erica Mu, così l’ho trasformato», svela), ma originaria di Bisceglie, tra i protagonisti della due giorni che manderà in archivio la trentottesima edizione di Time in Jazz.

Il cartellone

Prima del suo concerto, alle 19, verrà assegnato il Premio alla carriera a Benito Urgu, poi alle 22.30, ci sarà l’esibizione del september trio formato dal padrone di casa Paolo Fresu, Nguyên Lê e Bojan Z e, a seguire, il dj set di Dj Cris. Domani, sempre nello spazio all’aperto di Sa Casara, quartier generale del festival, la giornata inizierà alle 12 con “Parole di pietra”, l’omaggio alla grande artista sarda Maria Lai proposto da Angelica Perra, Gianluca Pischedda, Massimo Satta e Moreno Pisano; alle 19 la presentazione di “L’unica via d’uscita è dentro”, autobiografia della cantante Alice, alle 21 il concerto della pianista Francesca Tandoi in duo con Stefano Senni al contrabbasso, alle 22.30 John De Leo in quartetto con i Jazzabilly Lovers e a mezzanotte il dj set di Renton.

La canzone d’autore

«Era da tanto che volevo venire a Berchidda, anche solo come spettatrice», riprende Erica. «Poi, in occasione del reading che ho fatto ad Alghero con Concita De Gregorio a fine giugno, ho incontrato Paolo Fresu, che mi ha travolto con la sua energia e coinvolto in “What a Wonderful World in September”». Che assicura spettacolo. Per il concerto di oggi, Erica ha 7 album in studio a cui attingere, un repertorio che include un brano, “Dove cadono i fulmini”, inserito nella colonna sonora del film “Una piccola impresa meridionale” di Rocco Papaleo, e per il quale nel 2014 ha ricevuto la nomination come Migliore canzone originale ai David di Donatello, e collaborazioni varie. «Il cantautorato non è stata una scelta razionale, ma il risultato dell’esposizione precoce alla grande musica italiana: a casa i miei genitori ascoltavano Battiato, Guccini, De Gregori, Battisti, De André, e non mi sento in controtendenza rispetto a chi preferisce altri generi, come il rap e la trap, che danno più visibilità», aggiunge. «La canzone d’autore non è mai tramontata. Guardatemi: sto andando a suonare in un festival tra i più importanti al mondo».

