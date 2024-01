«Eri solare, ti sei fatto voler bene» 

Il mesto suono dell’organo accompagna l’ingresso della bara bianca ricoperta di rose dello stesso colore, nella chiesa di Sant’Antonio. Dietro, mamma Stefania e papà Sergio seguono il loro bambino Thomas Frau, il diciannovenne morto nella notte tra venerdì e sabato nell’incidente in via Vesalio a Cagliari. I loro volti sono sfigurati dal dolore, le lacrime che quasi non riescono più a uscire. Siedono davanti all’altare, le mani strette, incrociate una all’altra e poi non si muovono più. Durante tutta la celebrazione, non si alzano nemmeno, ogni tanto si voltano, si guardano attorno ma lo sguardo è assente, il dolore insopportabile.

E’ un'altra chiesa e un altro lutto. A ventiquattro ore dall’addio a Federico Cubeddu, anche lui morto nell’incidente in via Vesalio, ora è il giorno dell’ultimo saluto a Thomas Frau.

Dolore infinito

Attorno ai genitori, tra i banchi, si sente solo il pianto sommesso dei nonni che sembrano non trovare consolazione. Nemmeno davanti alle parole del sacerdote Padre Stefano Cogoni che li invita a coltivare «il dono della fede e della speranza in questo momento di grande dolore». Thomas, ricorda il sacerdote, «era un ragazzo solare e sono certo che farà chiasso anche in Paradiso e che anche lì si saprà divertire». Poi si rivolge a lui in prima persona: «Ti sei fattoi voler bene. Da una parte un po’ introverso, dall’altra molto sensibile e altruista, pronto ad aiutare gli altri. Ti abbraccio e ti do tanto affetto e ti chiediamo di stare vicino a tutta la tua famiglia. Grazie Thomas perché ci hai fatto scoprire che i giovani hanno tanto da dare». Quello che è successo «molti lo chiamano destino crudele ma io non lo definisco così. Io parlo di un incidente, di qualcosa che ci capita e a cui non possiamo mettere rimedio. La morte di Thomas e di Federico è un insegnamento, dice quanto vale la vita».

Le parole del papà

Mamma Stefania, ascolta in silenzio, sempre le mani strette al marito. Indossa una maglietta con stampata la foto del suo unico figlio, la stessa che hanno anche tutti gli amici. Qualcuno di loro non riesce a smettere di piangere. Troppo forte la commozione e così a leggere la loro lettera, alla fine della celebrazione, è Padre Stefano: «Ciao Tho o come di solito ti chiamavamo, Smazz. Ci hai lasciato un vuoto immenso. Sei la persona più buona che potesse esserci in questo mondo. Rallegravi tutti ogni giorno e ora siamo certi che tu ci stia guardano da lassù e ti stia facendo una gigantesca risata». Eri riuscito, «a realizzare il tuo sogno di diventare barbiere. In nemmeno un anno eri diventato bravissimo ed eri orgoglioso, di ogni taglio dicevi “ma che taglio micidiale ho fatto” . Adesso devi starci accanto tantissimo, soprattutto alla tua mamma e al tuo papà».

Alla fine il feretro si fa strada a fatica tra centinaia di mani e lacrime. E quando entra nel carro funebre ci sono applausi e palloncini lanciati al cielo.