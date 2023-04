Ergastolo per il delitto Serventi 

Nel corso del processo d'appello, sottoposto ancora una volta ad esame, Andrea Pinna - difeso dall'avvocata Teresa Camoglio - aveva nuovamente rimarcato di non sapere nulla di dove sia il corpo del giovane ribadendo di non aver partecipato all'omicidio. Secondo l'accusa, invece, il 36enne di Perdaxius ha sicuramente partecipato all'omicidio e all'occultamento del cadavere, in concorso con altre persone rimaste per il momento ancora sconosciute. Oltre all'avvocato Rovelli, ad assistere i familiari della vittima c'era anche il legale Fabrizio Rubiu.

Ma la conferma dell'ergastolo con isolamento diurno per 4 mesi non fa gioire nemmeno i genitori del ragazzo scomparso, Daniele Serventi e Marcella Bellisai. Abbracciata e sostenuta dall'avvocato Patrizio Rovelli, la donna a fine udienza ha lanciato un nuovo appello ad Andrea Pinna affinché faccia trovare il corpo del figlio. «La sofferenza che ha fatto patire a noi rimarrà per sempre sino a quando vivremo - ha detto la donna - almeno ora ci faccia trovare il nostro bambino. Almeno questo gli chiedo, solo questo».

Sono bastate tre ore di camera di consiglio ai giudici della Corte d'assise d'appello di Cagliari per confermare il carcere a vita ad Andrea Pinna, 36 anni di Perdaxius, accusato dell'omicidio volontario e dell'occultamento del corpo del compaesano 24enne Fabio Serventi, scomparso nel nulla il 21 marzo 2020. E quando il presidente della Corte, Massimo Poddighe, ha letto la sentenza che ha accolto integralmente la richiesta del procuratore generale Luigi Patronaggio, l'imputato - chiuso nella gabbia e sorvegliato a vista dagli agenti della Polizia penitenziaria - si è messo le mani in testa e ha urlato ai giudici la sua disperazione. «Cosa devo fare per essere creduto e per farvi capire che non c'entro niente?».

La sentenza

Il processo

L'omicidio, stando all'accusa, sarebbe stato compiuto per un debito legato alla droga di circa 5 mila euro. Un delitto su commissione, dunque, ma il cui mandate non è mai stato identificato. Dopo la scomparsa il corpo di Fabio Serventi è stato cercato nelle campagne di Perdaxius che nei pressi di una grande diga. Ad Andrea Pinna gli investigatori erano arrivati seguendo la scia di alcuni passaggi di mano dello scooter della vittima. Ad inchiodarlo una serie di intercettazioni nelle quali lo stesso 36enne avrebbe ammesso agli amici e alla fidanzata di aver ucciso il ragazzo su commissione per quel debito.

Entro novanta giorni saranno depositate le motivazioni della sentenza dalla Corte, poi la difesa potrà presentare il ricorso alla Cassazione. (red. pro.)

