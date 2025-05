«Ergastolo per Igor Sollai» 

«Nessuna attenuante né alcuno sconto di pena, ma l’ergastolo con l’isolamento diurno per un anno». Dopo cinque ore e mezza di requisitoria, preparata nei minimi dettagli, il pubblico ministero Marco Cocco ha concluso chiedendo il carcere a vita per Igor Sollai, il 43enne di Assemini, attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario pluriaggravato e l’occultamento del cadavere della moglie, Francesca Deidda, 42anni, uccisa a martellate il 10 maggio scorso nella loro casa di San Sperate. I resti della donna sono stati trovati il 18 luglio in un borsone nei boschi tra Sinnai e San Vito, vicino all’antico ponte romano sull’ex Orientale Sarda.

Requisitoria-fiume

Ieri mattina l’aula della Corte d’assise di Cagliari era affollata come non la si vedeva da anni. Igor Sollai ha ascoltato in silenzio il lungo monologo del magistrato che ha coordinato le indagini dei carabinieri, prima sulla scomparsa della moglie e poi, quando era chiaro che fosse stata uccisa, sull’omicidio. «L’imputato ha detto tantissime bugie, cercando sempre di depistare», taglia corto Cocco, «abbiamo contato 17 temi su cui ha mentito, fino anche nella confessione: sempre dichiarazioni interessate a sviare, ma alla fine anche a ottenere una condanna minore. Nelle sue parole non si denota mai alcun senso di colpa o di resipiscenza. Solo una volta si è commosso: ma quando si parlava del loro gatto deceduto». Il magistrato è stato un fiume in piena: nei giorni scorsi aveva depositato una memoria di 400 pagine che riassumeva le oltre 5mila dell’inchiesta, ieri ha parlato per ore davanti ricostruendo prima la figura mite, riservata e dolce di Francesca Deidda, poi la vita di coppia condizionata dalla relazione extraconiugale avviata da Sollai, infine quella che ha ipotizzato essere stata la una lunga premeditazione del delitto, mosso da un movente economico (l’autotrasportatore voleva tenersi la casa e incassare un’assicurazione sulla vita della moglie). Infine l’occultamento del corpo e i tanti tentativi dell’imputato di sviare le indagini. Si è sentito qualche brusio di indignazione dal pubblico quando il pm ha letto cosa cercava Sollai su internet prima e dopo il delitto: «Come far sparire un corpo», «Metodo più veloce per scavare un fosso», «Effetti dei colpi alla testa», «Il manuale dell’omicida maldestro: come pulire le macchie di sangue», sino a quando ha riferito del tentativo di acquistare all’estero cianuro.

Abbreviato mascherato

Solo alla fine è stato chiaro perché Cocco abbia deciso di ricostruire così nel dettaglio, finanche nelle sfumature, tutta l’inchiesta sino alla confessione che – per il magistrato – non può nemmeno definirsi come tale: Sollai avrebbe confessato solo quello che gli inquirenti avevano già accertato. «Ha mentito dicendo di aver gettato in mare il telefono di Francesca e la mazzetta usata nell’omicidio», ha chiarito, «telefono che, però, poi, si è riacceso ad Assemini quando lui era già in carcere». Alla fine Cocco ha citato una intercettazione dell’imputato con i genitori, quando con le spalle al muro preannunciava loro la volontà di confessare per ottenere di uscire dal carcere nel giro di pochi anni. «Il cosiddetto abbreviato mascherato non può diventare un automatismo», ha concluso il pm, riferendosi al fatto che la difesa abbia consentito l’intera produzione del fascicolo d’accusa, evitando il dibattimento, e provando ad accedere alle attenuanti. Il magistrato ritiene possa essere un tentativo dell’imputato per evitare «il massacro delle deposizioni di tutti i testimoni davanti ai giudici. Bisogna guardare l’intero comportamento di Sollai. Per questo la pena non può che essere l’ergastolo».

