Ergastolo per Claudio Dettori. Dalla procuratrice generale Maria Gabriella Pintus è arrivata, ieri in Corte d’appello, la richiesta di conferma della sentenza di primo grado per il 26enne sassarese, condannato per l’omicidio volontario di Antonio Fara avvenuto la notte del 22 aprile 2021. Una morte provocata da una progressione di pugni, colpi di padella, un tentato strangolamento e due martellate inferte sul cranio del barista 47enne che ospitava Dettori, al tempo senza fissa dimora, nella sua abitazione di via Livorno dal febbraio di due anni fa.

Le prove

Attorno a questo nucleo centrale di violenza, le indagini della procura avevano raccolto una serie di prove, dalle tracce ematiche agli esami dattiloscopici, ora messe in discussione dalla difesa, sostenuta dall’avvocato Danilo Mattana, e catalogate come “atti indimostrati”. «Questa affermazione è del tutto inconsistente», attacca subito Pintus, davanti al collegio composto dal presidente Salvatore Marinaro, a latere Maria Grixoni, e dalla giuria popolare: «Raramente ho visto un quadro probatorio più solido». Che ripercorre mostrando i video delle 5 telecamere che ritraggono l’imputato, ieri presente in aula, entrare e uscire dallo stabile, prima e dopo il delitto. Su queste immagini il legale vorrebbe una perizia tecnica, giudicando non provata l’identità del suo assistito, che la procuratrice trova invece “superflua”. «Innegabilmente è la stessa persona», afferma indicando i movimenti dell'uomo, che esce alle 22.23 dal portone d’ingresso del palazzo forse subito dopo l’omicidio, e ritorna in casa alle 22.38 con le chiavi di cui il Dettori non aveva mai disposto prima.

La crudeltà

Inutile quindi, per la magistrata, la perizia antropometrica richiesta da Mattana, inutile l’approfondimento dell’esame medico-legale. «È esaustivo», aggiunge, anche nel suo essere, con la testimonianza delle “numerosissime lesioni”, la cartina di tornasole dell’aggravante della crudeltà, inserita nel dispositivo della sentenza del giugno scorso. Verdetto che non tenne conto della versione del giovane, di cui la procuratrice sottolinea le diverse “contraddizioni lampanti”. E di “freddezza criminale” parla il legale di parte civile Simone Pisano, che rappresenta Ilenia e Giovanni Becca, sorella e cugino di Antonio. Proprio da Pisano viene il ricordo di Fara: «Un uomo abituato a fare del bene, attitudine che, in questo caso, gli è costata la vita». Prossima udienza a marzo con la replica dell’avvocato difensore.