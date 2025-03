Ergastolo confermato per Baule 

«È giusto che paghi col carcere a vita per quello che ha fatto. Non potrò mai perdonare chi ha ucciso i nostri genitori, chi ha distrutto la mia famiglia e le nostre vite». C’è ancora tanta rabbia nelle parole cariche di dolore di Giusy Saladdino. Anche dopo la sentenza della Corte d’Assise di appello di Sassari, emessa dopo due ore di camera di consiglio, confermando la condanna all’ergastolo del cognato Fulvio Baule, il muratore 43enne di Ploaghe che il 26 febbraio 2022 uccise brutalmente i suoceri, Basilio “Dino” Saladdino e Liliana Mancusa e ridusse in fin di vita la ex moglie Ilaria. «Proprio il 30 marzo di tre anni fa è morta mia madre dopo un mese di agonia, – prosegue la donna – una data che ci lascia un amaro dentro, un vuoto incolmabile come la morte di mio padre. Ieri 31 marzo, nel giorno del verdetto, mio figlio ha compiuto 15 anni ed ogni volta viviamo questo giorno con il triste ricordo di aver perso due genitori in modo così atroce. Ci sforziamo di festeggiare, di sorridere, ma i nostri occhi sono spenti».

L’aggressione

Un massacro compiuto a Porto Torres davanti all’abitazione dei due coniugi, dopo aver estratto l’ascia dal portabagli della sua auto, la stessa arma utilizzata per aggredire anche la ex moglie, madre dei loro due figli che allora avevano appena un anno, ridotta in fin di vita e salva per miracolo, ma con ferite profonde che resteranno a lungo. La Corte non ha accolto la richiesta di riassunzione della perizia psichiatrica presentata dall’avvocato difensore, Nicola Lucchi, per ottenere il riconoscimento delle attenuanti negate in primo grado, così da vedere mitigata la pena per Baule. «Mio padre Dino mi ha insegnato ad avere fiducia nelle istituzioni, la giustizia vera esiste, ma fino a che non vedremo la fine di questo processo non riusciremo a raggiungere la giusta serenità». La difesa è decisa a presentare ricorso per Cassazione. Saranno ancora notti insonni per Giusy e il marito Franco, sostegno prezioso in questa immensa tragedia.

«Forza per i bambini»

Appena appresa la notizia della sentenza ha chiamato la sorella gemella Mariella che vive a Pordenone. Ilaria, invece, con i suoi due gemellini vive a Porto Torres insieme a Giusy, una famiglia allargata di sette persone che spera nella rinascita. «Abbiamo due bambini e due ragazzi da crescere, sono loro a darci la forza per continuare ad andare avanti, ma con Ilaria è tuttora difficile, il suo percorso di riabilitazione e ancora lungo, ha subito un grave trauma e noi evitiamo di parlare delle vicende giudiziarie, cerchiamo di tutelarla perché non sapiamo come possa reagire».

Nel processo di primo grado Fulvio Baule era stato condannato alla pena massima, con isolamento diurno per un anno, interdizione perpetua dai pubblici uffici, decadenza dalla responsabilità genitoriale, oltre al pagamento delle provvisionali ai familiari delle vittime, costituitisi parti civili con gli avvocati Gian Mario Solinas e Silvia Ferraris.

