Ergastolo confermato, Fois in fuga 

Fabio Fois deve scontare l’ergastolo per l’omicidio di Fabio Longoni ma, appena arrivato il verdetto della Cassazione che ha confermato la condanna a vita, è riuscito a sfuggire ai carabinieri che lo controllavano da giorni e ha fatto perdere le sue tracce. Nel tardo pomeriggio, quando da Roma è rimbalzato il verdetto, i militari della compagnia di Lanusei erano davanti all’abitazione di Fois (reduce da sei anni ai domiciliari lavorativi), pronti a trasferirlo in carcere, ma di lui non hanno più trovato traccia. La fuga del condannato ha dell’incredibile.

Fois, 62 anni, allevatore originario di Loceri ma residente a Girasole, era l’unico imputato per quell’omicidio avvenuto alle 8.15 vicino all’ovile di Niu Abila, nella piana a valle di Villagrande. Per i giudici di merito e ora per la Suprema Corte, il movente è quello della vendetta. La vendetta per il furto di due asinelli. Un torto che Fois non avrebbe mai perdonato a Fabio Longoni, l’allevatore di Villagrande ucciso all’età di 39 anni. Un delitto di campagna, maturato nel silenzio tra ovili e stazzi.

In carcere

Al centro del processo, fino all’ultimo ricorso in Cassazione, un dettaglio di 13 minuti. Alle 8.28, tredici minuti dopo l’ora in cui Longoni è stato ucciso, il telefono di Fois aggancia una cella diversa da quella dell’ovile di Niu Abila. Fois chiama un amico. Per la difesa era la prova dell’impossibilità: 13 minuti sono troppo pochi per sparare, allontanarsi dall’ovile, raggiungere la strada provinciale 56 e far perdere le tracce con l’Audi A3 di Daniele Conigiu, amico e socio di Longoni sopravvissuto all’agguato, l’auto che secondo l’accusa Fois avrebbe usato per fuggire e che fu poi ritrovata proprio a ridosso dell’arteria che collega Lotzorai e Talana. Una corsa contro il tempo impossibile, secondo l’avvocato dell’imputato, Marcello Caddori. Ieri la Cassazione ha detto che quella corsa invece è possibile. Che quel tabulato non incrina la ricostruzione accusatoria. Che il quadro indiziario, il movente legato agli asinelli, la dinamica e la fuga con l’Audi reggono.

La frase

A convincere i giudici, prima d’Appello e infine di Cassazione, non sono stati solo i tabulati e il movente. È stata una frase. Una frase captata tempo dopo, dentro un'auto, con una microspia ambientale. Fois è in macchina con un amico, hanno appena saputo da un carrozziere dell’avvenuto trasferimento dell’auto di Conigiu dal commissaariato di Tortolì al Ris di Cagliari e lo rassicura di aver “sempre indossato i guanti”. Una frase breve, detta a bassa voce, quasi una confidenza. Per gli inquirenti è diventata una confessione indiretta. La Cassazione ha ritenuto quell’intercettazione, unita al movente della vendetta per i due asinelli e alla ricostruzione della fuga verso la provinciale, un quadro indiziario solido, incompatibile con qualsiasi altra ipotesi. Le motivazioni della sentenza si conosceranno solo tra novanta giorni. Nel frattempo Fois resta irreperibile.

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