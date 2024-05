Ergastolo confermato al killer di Mirko 

«Ringrazia, che ti è andata bene così». Una voce maschile e profonda, forse quella di uno zio del diciannovenne Mirko Farci, si è rivolta ieri pomeriggio contro Masih Shahid, pochi istanti dopo la lettura la sentenza d’appello che ha confermato la condanna al carcere a vita del 32enne pakistano. Shahid è accusato di aver ucciso a coltellate il giovane, l’11 maggio 2021, mentre cercava in ogni modo di difendere la madre, Paola Piras, colpita con 18 fendenti da quello che era il suo ex compagno e rimasta in coma per quasi 40 giorni.

La conferma

La Corte d’assise d’appello di Cagliari non ha solo confermato l’ergastolo, ma ha anche aumentato da tre a sei mesi l’isolamento diurno (per effetto della continuazione di un’accusa di maltrattamenti che, in primo grado, era valsa una condanna a 3 anni all’imputato), accogliendo così per intero le richieste del Procuratore generale, Luigi Patronaggio. L’imputato, difeso dall’avvocato Federico Delitala, era presente in aula e ha ascoltato in silenzio la lettura del dispositivo. In precedenza, per quasi tutta la mattina, sia l’accusa che la difesa, così come le parti civili, si erano dati battaglia con arringhe e repliche, davanti alla Corte presieduta dal giudice Massimo Poddighe. Nel corso del processo di secondo grado una perizia psichiatrica aveva accertato che Masih Shahid era capace di intendere e di volere quando ha aggredito l’ex compagna e ucciso il figlio.

La sentenza

Dopo una breve camera di consiglio i giudici hanno accolto le richieste della Procura generale, condannando il 32enne al massimo della pena. Una sentenza ascoltata in silenzio sia dall’imputato che dai familiari del giovane ucciso, assistiti dai legali Maurizio Corda, Marcello Caddori e Maurizio Mereu. Non era presente in aula Paola Piras, 52 anni, ancora provata dalla tragedia che l’ha colpita. «La Corte ha accolto le nostre richieste», ha commentato l’avvocato Caddori che assiste la donna, il fratello del ragazzo ucciso, sua nonna e lo zio, «ma nessuna condanna potrà mai lenire, anche solo in parte, il dolore straziante per la perdita di un ragazzo d’oro come Mirko».

La tensione

Letta la sentenza, nel silenzio generale dell’aula, solo una voce si è levata nei confronti dell’imputato, scortato dagli agenti della Polizia penitenziaria. Un attimo di tensione, tra le lacrime dei familiari del ragazzo ucciso, poi nuovamente il silenzio.

