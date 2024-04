Ergastolo annullato Attesa la data dell’appello-bis 

Verrà fissata nei prossimi giorni la data dell’udienza in Corte d’assise d’appello per l’omicidio di Fabio Longoni. Sarà una sezione diversa da quella che, il 21 luglio 2023, aveva confermato l’ergastolo (disposto in primo grado) per Fabio Fois, 59 anni, a esprimersi sul delitto dell’ovile di Niu Abila nel rispetto della sentenza della Corte di Cassazione. Venerdì pomeriggio, i giudici romani di piazza Cavour hanno annullato con rinvio la decisione di secondo grado. In attesa delle motivazioni, che si conosceranno tra qualche giorno, il processo sul delitto Longoni ritorna dunque in Sardegna.

«Attendiamo di conoscere le motivazioni della Corte di Cassazione, tenendo conto che si tratta di un annullamento con rinvio», è stato il cauto commento di Paolo Pilia, legale di parte civile insieme ai colleghi Bruno Pilia e Marzia Graziano. Fabio Fois, unico imputato, resta ai domiciliari. L’allevatore di Girasole, assistito dall’avvocato Marcello Caddori (affiancato in Cassazione da Potito Flagella), è accusato di essere il killer che, il 22 novembre 2017, commise l’omicidio nelle campagne a valle di Villagrande. Il movente sarebbe stata una vendetta per il furto di due asinelli.

