Ergastolo all’infermiera killer 

Londra. «Passerà il resto della sua vita in carcere». Questo è il destino della 33enne Lucy Letby, nelle parole pronunciate dal giudice al termine di una lunga sentenza in cui ha ricordato i crimini compiuti dalla serial killer di bimbi più efferata della storia britannica recente. Ma la condanna all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale inflitta all'infermiera inglese che ha ucciso sette neonati e tentato di assassinarne altri sei mentre lavorava nel reparto di maternità del Countess of Chester Hospital tra il 2015 e il 2016 non ha posto fine alle polemiche.

A partire dalla lettura della sentenza, avvenuta in assenza della colpevole, che ha preferito sfruttare un suo diritto, quello di restare in cella, scatenando la rabbia dei genitori delle vittime. Rivolgendosi quindi a una sedia vuota il giudice in diretta video ha parlato di «premeditazione, calcolo e malvagità» riconoscendo quasi del sadismo nelle azioni compiute da Letby, che hanno avuto un «impatto immenso» su molte famiglie.

Lo hanno ascoltato i padri e le madri nell'aula, alcuni in lacrime. L'infermiera si accaniva sui prematuri e durante il turno di notte iniettava aria alle sue piccole vittime, le sovralimentava col latte o le avvelenava con l'insulina. Per il giudice, Letby provava addirittura un «entusiasmo distaccato» quando si tentava la rianimazione dei bimbi da lei presi di mira all'insaputa dei colleghi: un comportamento che va «contro i normali istinti umani di nutrire e prendersi cura» dei più piccoli.

E ancora: «Non ha mostrato rimorso, non ci sono circostanze attenuanti» e ha continuato a negare i suoi crimini. È perfino intervenuto il premier conservatore Rishi Sunak accusando di «codardia» le persone colpevoli di crimini così efferati che non affrontano le loro vittime.

I genitori dei piccoli uccisi non hanno trattenuto la rabbia nelle loro dichiarazioni: per una madre è stato «l'ultimo atto di malvagità» di Letby, un'altra ha augurato all'infermiera una vita molto lunga per trascorrere ogni giorno a soffrire per quanto fatto.

E già si parla di una possibile modifica della legge per obbligare i colpevoli ad affrontare di persona la lettura della sentenza in tribunale e soprattutto le parole pronunciate contro di loro dai familiari delle vittime. Il processo, durato dieci mesi, con la giuria della Manchester Crown Court che ha impiegato 22 giorni per raggiungere il verdetto di colpevolezza, si è chiuso con una serie di interrogativi ancora aperti. Ad alcuni si spera possa rispondere l'inchiesta indipendente annunciata dal governo per capire perché nell'ospedale pubblico inglese dove l'infermiera ha lavorato dal 2012 al 2016 la sua attività criminale non sia stata fermata dopo le prime morti sospette avvenute nel reparto maternità.

