Ergastolo al killer di “Diabolik” 

Roma. Carcere a vita per il killer di Fabrizio “Diabolik” Piscitelli, l'ultras della Lazio ucciso a Roma in un agguato nell'agosto del 2019. È la sentenza della terza Corte d'Assise, dopo oltre cinque ore di camera di consiglio. Ergastolo ma non l’aggravante del metodo mafioso per l’argentino noto come Raul Esteban Calderon ma la cui vera identità è Gustavo Aleandro Musumeci.

Il blitz assassino era stato compiuto di giorno, nel parco degli Acquedotti. L’agguato, per la Direzione distrettuale antimafia, farebbe parte di una guerra tra gruppi criminali per la gestione dello spaccio di droga nella Capitale.

I giudici hanno accolto la richiesta di condanna dei pm che, nella requisitoria, hanno ricostruito il crimine dell'estate di sei anni fa. Un’azione compiuta, secondo l'accusa, «con metodo mafioso e con l'agevolazione di un gruppo criminale, nato dai contrasti tra associazioni organizzate». Secondo l'accusa, Diabolik è stato punito perché aveva «esondato»: la sua morte è stata un monito per tutti.

