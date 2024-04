Ergastolo ai gemelli Contena 

Ergastolo con isolamento diurno per due mesi. È la sentenza pronunciata ieri dalla Corte d’assise di Nuoro nei confronti di Giuseppe e Maoro Contena, gemelli di Orune di 52 anni, accusati dell’omicidio del vicino di pascolo Mauro Antonio Carai, 74 anni, assassinato con 35 coltellate a pochi chilometri in “Su Cumonale ’e susu”, nelle campagne di Orune, a poca distanza dalla statale 389. Sono le 19.25 quando la presidente della Corte, Elena Meloni, a latere Alessandra Ponti, dopo quasi quatto ore e mezza di camera di consiglio, legge il verdetto. In fondo all’aula un silenzio irreale. Solo i figli e i parenti della vittima, che hanno seguito tutte le udienze. La tensione è spazzata via da quelle mani che in segno di preghiera raggiungono il volto, le figlie piangono. I due gemelli si guardano tra loro, uniti anche nella condanna. Poi il loro sguardo arriva per un attimo in fondo all’aula, incrociando quello dei figli di Antonio Carai.

Il delitto

È l’ultimo capitolo dell’ennesima vicenda di sangue che ha colpito Orune. L’omicidio avvenne la sera del 27 agosto del 2021, tra le 20.30 e le 21. La stessa in cui le telecamere di Orune ripresero il passaggio del Fiat Doblò dei gemelli Giuseppe e Maoro, in un orario, erano le 20.59, che per gli inquirenti è compatibile con quello necessario per percorrere il tratto di strada che dal paese porta alla cantoniera e alla strada dove fu ucciso Carai. Ieri durante le repliche, il pm Riccardo Belfiori ha sottolineato come la difesa dei Contena «ha provato a parcellizzare le prove, per metterle in contrasto tra loro. Ma dopo le arringhe difensive il compendio probatorio è divenuto ancora più granitico, con l’implosione della strategia difensiva». Le difese, invece, hanno insistito su quelli che per loro erano certezze: l’orario della morte sarebbe da spostare più avanti. Per aver l’alibi perfetto, quando i gemelli sono ripresi ad Orune.

Tracce di dna

Sul Doblò e la Panda dei Contena però, difesi da Luigi Esposito, Stefano Zoccano e Nicola Caricaterra, era stato ritrovato il dna e il sangue della vittima. Tracce sul sedile, sul tappetino lato passeggero, e sullo sportello. Prove a loro carico mai superate. Come quelle delle intercettazioni. I gemelli per giorni, dopo una perquisizione dei carabinieri di Nuoro, che già dal primo settembre erano sulle loro tracce, si resero irreperibili. Prima di ricomparire in caserma accompagnati dal loro legale, ma rimasero in libertà perché non ci fu nessuna ammissione. Nei loro confronti non c’era ancora una misura cautelare che arrivò a dicembre. Ieri, invece, è arrivata la condanna. Ad ascoltare la sentenza solo i familiari della vittima, parte civile con gli avvocati Pasquale Ramazzotti e Lorenzo Soro.

