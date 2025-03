Eredità contesa, ville bloccate 

Un ricchissimo patrimonio, la vita con i vip a Montecarlo, i diamanti, le ville da sogno a Porto Cervo e Olbia e adesso un matrimonio e un testamento al centro di cause civili internazionali e indagini penali. Sono gli ingredienti del thriller giudiziario che si snoda tra il Principato di Monaco e Olbia, la storia di un amore che ha legato un anziano banchiere di origini italiane (deceduto alla fine del 2024) e una imprenditrice di Siniscola. Storia di un amore, ma anche dei soldi, tanti, e dei beni del finanziere. Adalberto Miani aveva 85 anni quando il 7 dicembre del 2022 ha sposato a Olbia con un matrimonio civile (testimoni di Olbia e Ozieri) l’imprenditrice nata a Siniscola nel 1972. E adesso l’eredità del banchiere è l’altissima posta di una partita legale che si gioca a tutto campo, in Italia, Svizzera e nel Principato di Monaco.

Erede universale

L’uomo ha lasciato tutto all’imprenditrice e commerciante sarda, un patrimonio di decine di milioni di euro. Lo dice un testamento pubblico depositato in uno studio notarile monegasco. E i figli di Adalberto Miani hanno scatenato una controffensiva legale. Per loro (rappresentati dagli avvocati Marco Petitta, Gildo Ursini e Marzia Ghigliazza) il matrimonio olbiese, la gestione dei beni successiva, il testamento e tutto il resto, sono il frutto della manipolazione, della circonvenzione di un uomo fragile. I figli di Adalberto Miani sostengono (in una denuncia presentata alla Procura di Tempio) che l’imprenditrice sarda (appassionata di cartomanzia) abbia manipolato l’anziano banchiere monegasco, “la cui capacità di autodeterminazione era già di per sé indebolita dall’età avanzata e dalla malattia”. Insomma, matrimonio e testamento frutto di una presunta circonvenzione. Il Tribunale di Tempio (giudice Alessandro Di Giacomo) accogliendo le richieste dei figli del finanziere, ha disposto il congelamento (a tutela dell’asse ereditario) dei beni sardi di Miani, le ville di Porto Cervo e Olbia. Un provvedimento civile che impedisce di disporre degli immobili, sino alla conclusione della contesa legale. La Procura di Tempio, invece, ha aperto un fascicolo e le indagini sono in corso. I figli di Adalberto Miani parlano di un matrimonio celebrato, a loro insaputa, quattro mesi dopo la morte della prima moglie del banchiere e di cure oncologiche inspiegabilmente sospese.

La moglie sarda

La compagna sarda di Miani ha già vinto una prima battaglia legale a Montecarlo, per lei l’amore è stato vero. I giudici monegaschi hanno escluso la circonvenzione di incapace quando l’uomo era in vita, dopo diverse perizie. Ma la partita vera inizia ora, l’imprenditrice di Siniscola è assistita dall’avvocata Annamaria Bernardini de Pace.

