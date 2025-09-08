VaiOnline
Sì della Procura
09 settembre 2025 alle 00:29

Eredità Agnelli, servizi sociali per John Elkann  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torino. La Procura di Torino ha accolto la richiesta di John Elkann di messa alla prova, nell’ambito delle indagini relative all’eredità della nonna, Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli, morta nel 2019. La palla passa ora al Gip: se accoglierà la proposta della Procura e la messa alla prova (un procedimento speciale che permette a un imputato di evitare il processo e una condanna, in cambio dello svolgimento di attività socialmente utili) avrà esito positivo il procedimento si concluderà con una sentenza di estinzione di tutti i reati ipotizzati a carico di John Elkann. La Procura ha depositato richiesta di archiviazione nei confronti dei fratelli di John Elkann, Lapo e Ginevra, per i reati di dichiarazione infedele e truffa in danno dello Stato.

Per i legali di Margherita Agnelli la richiesta di messa alla prova conferma la condotta illecita di John Elkann, per l'avvocato del presidente di Stellantis, invece, «non comporta alcuna ammissione di responsabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Cresce il fronte anti speculazioni «Giusto l’impegno dei sindaci»

Parlamentari e consiglieri regionali sottoscrivono l’appello al Governo 
Lo. Pi.
il lutto nella moda

Armani torna a casa, fiori bianchi e privacy per l’ultimo saluto

I funerali nel borgo di Rivalta, ammesse solo sessanta persone 
Tragedia a Vicenza

Tredicenne ucciso da un’auto pirata

Camminava sul ciglio della strada, l’investitore (un 23enne) rintracciato e arrestato  