Eredità Agnelli, servizi sociali per John Elkann  

Torino. La Procura di Torino ha accolto la richiesta di John Elkann di messa alla prova, nell’ambito delle indagini relative all’eredità della nonna, Marella Agnelli, vedova di Gianni Agnelli, morta nel 2019. La palla passa ora al Gip: se accoglierà la proposta della Procura e la messa alla prova (un procedimento speciale che permette a un imputato di evitare il processo e una condanna, in cambio dello svolgimento di attività socialmente utili) avrà esito positivo il procedimento si concluderà con una sentenza di estinzione di tutti i reati ipotizzati a carico di John Elkann. La Procura ha depositato richiesta di archiviazione nei confronti dei fratelli di John Elkann, Lapo e Ginevra, per i reati di dichiarazione infedele e truffa in danno dello Stato.

Per i legali di Margherita Agnelli la richiesta di messa alla prova conferma la condotta illecita di John Elkann, per l'avvocato del presidente di Stellantis, invece, «non comporta alcuna ammissione di responsabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA