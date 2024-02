Eredità Agnelli, Elkann tra gli indagati 

TORINO. Un focus su società fiduciarie del gruppo controllato dalla famiglia Agnelli è stato attivato dalla procura di Torino. Gli accertamenti, che riguardano eventuali violazioni di carattere fiscale, sono stati attivati dopo un esposto di Margherita Agnelli, figlia dell'avvocato Gianni Agnelli, che ha così dato il via a un nuovo capitolo della contesa legale per questioni che ruotano intorno all'eredità del genitore. Ieri, su indicazione dei pm, la Guardia di finanza ha acquisito documentazione in varie sedi.

Nel registro degli indagati sono state effettuate tre iscrizioni: Gianluca Ferrero, commercialista torinese, Robert Von Groueningen, amministratore dell'eredità di Marella Agnelli per incarico dell'autorità giudiziaria svizzera, e John Elkann, figlio di Margherita Agnelli, la presentatrice dell'esposto. Il faro, in particolare, sarebbe stato acceso sul trattamento fiscale del pagamento vitalizio che Margherita versava alla madre, Marella, in virtù di accordi presi nel 2004. Margherita stipulò a Ginevra con la madre, Marella Caracciolo, un accordo con il quale, in cambio della rinuncia alle partecipazioni nelle società di famiglia ottenne il conferimento di beni per l'equivalente di un miliardo e 275 milioni di euro. Di quell'intesa, in seguito, non riconobbe la validità, perché ritenne di essere stata vittima di un "complotto" ordito ai suoi danni.

RIPRODUZIONE RISERVATA