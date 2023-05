Erdogan vince ma è meno forte  

ISTANBUL. Una vittoria, ma non un trionfo. Recep Tayyip Erdogan è confermato presidente della Repubblica di Turchia, dopo vent'anni al potere. Il Sultano ha vinto per la terza volta l'elezione diretta del capo dello Stato con il 52%, la stessa percentuale dei due precedenti appuntamenti elettorali, ma al secondo turno.

Il Paese è spaccato

«La nostra gente ci ha dato ancora fiducia, sarà il secolo della Turchia», gioisce il capo dello Stato, che però deve governare un paese spaccato a metà. L'ampia opposizione guidata da Kemal Kilicdaroglu non ha prevalso, fermandosi al 47,9%, ma ha costretto Erdogan al ballottaggio: mai accaduto prima. E ha sfiorato un'impresa storica. «Continueremo la lotta, la nostra marcia», assicura il “Ghandi turco”, che aveva invitato gli elettori a porre fine a «un regime autoritario e per l'arrivo di libertà e democrazia». Il suo appello non è bastato.

I problemi sul tappeto

A differenza della vittoria di cinque anni fa, il presidente turco è ora costretto a dare risposte su problemi che si sono aggravati negli ultimi anni, come il difficile rapporto con l'Occidente: Ankara non ha ancora dato il via libera all'ingresso della Svezia nella Nato. E dovrà affrontare una situazione economica molto fragile, un'inflazione sopra il 43% che alla fine del 2022 aveva superato l'80%, mentre la lira turca ha toccato nei giorni scorsi un ennesimo record negativo rispetto al dollaro.