Erdogan perde le amministrative 

Istanbul. Mai così in basso. Recep Tayyip Erdogan ha fallito nella sfida per riconquistare Ankara e Istanbul. Le principali città della Turchia, già strappate cinque anni fa dall’opposizione del Chp al partito Akp del presidente turco, hanno scelto di confermare i sindaci in carica. Le amministrative di Pasqua in Turchia si chiudono così con una batosta per il leader turco ed il suo partito che incassa uno dei peggiori risultati dalla fondazione, rischiando di minare il futuro politico del sultano: «È finito il declino della democrazia. Mentre celebriamo la nostra vittoria, mandiamo al mondo un messaggio», ha detto nella città sul Bosforo dove si è aggiudicato oltre il 51% dei consensi, Ekrem Imamoglu, il sindaco e più forte avversario di Erdogan. Imamoglu ha definito il risultato di Istanbul come «un faro di speranza e una testimonianza della resilienza dei valori democratici contro il crescente autoritarismo», mentre la folla lo acclamava sotto il comune della città sul Bosforo.

Sconfitto

Erdogan, che subito dopo aver votato si era detto certo dell’inizio di “una nuova era”, è stato costretto a riconoscere la sconfitta: è volato ad Ankara e ha parlato davanti a pochi sostenitori, promettendo che rifletterà su quanto accaduto, mentre a pochi chilometri di distanza l’opposizione festeggiava Mansur Yavas. Il sindaco riconfermato, anche lui del Chp, ha vinto nella capitale con un plebiscito: oltre il 60%, lasciando il candidato sostenuto dal presidente turco al 31%. Ma la vittoria dell’opposizione si allarga oltre i due principali centri del Paese, di pari passo ad un arretramento storico dell’Akp di Erdogan. Il partito del presidente turco ha ottenuto uno dei risultati più bassi da quando è stato fondato (35,4%) e per la prima volta è stato superato dal Chp che ha raggiunto il 37,7%, il più alto consenso per il partito dal 1977. Il maggior partito di opposizione ha vinto nelle prime cinque città della Turchia, ha dominato sulla costa del mare Egeo e Mediterraneo ed è riuscito a strappare all’Akp alcune province nell’Anatolia centrale, una roccaforte per Erdogan. Qui, l’Akp ha perso anche alcune città a favore dell’islamista Yeniden Refah Partisi e del partito di estrema destra nazionalista Mhp, formazioni che alle presidenziali sostenevano Erdogan ma alle amministrative hanno deciso di correre da soli. Il partito filocurdo e di sinistra Dem si è confermato la principale forza nel sud est del Paese, al confine con la Siria e con l’Iraq.

