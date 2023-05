Erdogan non sfonda, la Turchia è divisa 

ISTANBUL. Recep Tayyip Erdogan ha chiuso in testa il primo round delle presidenziali ma non è il suo ennesimo trionfo. Il Sultano ha sempre vinto al primo turno dal 2014 a oggi, stavolta si è fermato al 49,5%: è costretto a inseguire la conferma il 28 maggio, al ballottaggio con Kemal Kilicdaroglu. Il leader della coalizione di opposizione ha ottenuto quasi il 45%, un’enormità che pure potrebbe non bastargli: al secondo turno sono in molti a vedere favorito Erdogan, che può intercettare la grande maggioranza dei voti di Sinan Ogan, candidato di una coalizione di estrema destra che ha raccolto poco più del 5%.

I “piccoli” determinanti

Domenica notte Erdogan è comparso sul balcone della sede del suo partito Akp ad Ankara e ha annunciato che rispetterà il responso delle urne fra due settimane. Un ballottaggio che lo sfidante si dice sicuro di vincere, promettendo di lottare «fino alla fine». «Io sono qui e voi siete qui», dice Kilicdaroglu mettendosi una mano sul cuore in un video diffuso sui social. Il suo laico e socialdemocratico Chp ha incassato più deputati rispetto alle precedenti consultazioni ma la maggioranza è ancora sotto il controllo di Erdogan. Anche questa però per il Sultano è una vittoria in chiaroscuro: l’Akp ha ottenuto più voti di tutti ma ha elegge meno parlamentari rispetto alla precedente legislatura, Erdogan ha la maggioranza solo grazie alla destra nazionalista di Mhp e all’islamista Yeniden Refah Partisi, ai quali dovrà sempre rendere conto.

Il sisma ininfluente

Tra le note positive per lui c’è la tenuta dei consensi nella zone del sudest anatolico devastate dal sisma che in febbraio ha ucciso oltre 50mila persone. Il presidente ha incassato subito i complimenti di Ilham Aliyev, presidente dell’Azerbaigian, di Ersin Tatar, presidente dell’autoproclamata Repubblica turca di Cipro del Nord riconosciuta solo da Ankara, e dal presidente del Kazakhstan Qasym-Jomart Tokaiev. La partecipazione al voto che ha sfiorato il 90% «è un’ottima notizia» per Ursula von der Leyen, che aggiunge: «Attendiamo la seconda tornata e vedremo». Washington intanto annuncia che Joe Biden «è pronto a lavorare con chiunque vinca in Turchia».