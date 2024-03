Erdogan lancia una conferenza di pace sull’Ucraina 

Istanbul. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha incontrato ieri il suo collega ucraino Volodymyr Zelensky e ha annunciato che la Turchia è pronta a ospitare negoziati di pace tra delegazioni di Kiev e Mosca. «Siamo pronti a ospitare un vertice a cui può partecipare anche la Russia», ha detto durante una conferenza stampa congiunta con Zelensky a Istanbul, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt. Erdogan ha anche ribadito che Ankara è pronta a sostenere un rilancio dell’accordo che aveva permesso l’esportazione di grano dall’Ucraina, dall’agosto del 2022 fino al luglio dello scorso anno, quando Mosca si è sfilata dall’intesa. Il patto per il grano «ha impedito una crisi alimentare globale», ha aggiunto. «Non vediamo come sia possibile invitare» a un vertice di pace «persone che bloccano, distruggono e uccidono tutto. Vogliamo ottenere un risultato, e il risultato è una pace giusta per l’Ucraina. Pertanto, i Paesi civili svilupperanno prima un piano e solo dopo coinvolgeranno i rappresentanti della Russia che vogliono una pace giusta», ha però replicato il presidente ucraino Zelensky.

«I colloqui tra Ucraina e Turchia sono sempre sinceri e fruttuosi. Abbiamo raggiunto accordi su progetti di difesa congiunti sia a livello governativo che tra aziende», ha scritto poi su X Zelensky. Ucraina e Turchia hanno firmato un accordo per semplificare gli scambi commerciali ed eliminare le barriere per le imprese. Sono stati firmati anche documenti importanti a livello di ministeri della Difesa.

Infine, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che dopo le consultazioni municipali del 31 di marzo non parteciperà più ad altre elezioni. «Questa elezione sarà la mia ultima con l’autorità conferita dalla legge», ha detto il leader turco, come riporta Anadolu. Dopo aver vinto le elezioni dello scorso anno, Erdogan è stato eletto con un mandato presidenziale che dura per cinque anni, fino al 2028.

