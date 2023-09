Erbe, vinacce e olio I tesori della Sardegna regalano bellezza  

Nel suo laboratorio di Urzulei, Raffaele Bangoni sta sviluppando una linea per chi fa attività sportiva all’aperto, lozioni e creme solari che completeranno il catalogo di prodotti Insula nati dalle essenze del Gennargentu e del Supramonte. Quarantaquattro anni, un diploma di tecniche erboristiche a Urbino, ha raccolto il sogno di Andreana, la madre, e oggi, «nonostante le difficoltà di fare impresa in un paese dell’Ogliastra interna», è contento della scelta fatta. «Cresciamo lentamente, ma un poco ogni anno: è già una buona cosa». Mirto, elicriso, ginepro, corbezzolo, achillea millefoglie. Il profumo della Sardegna piace, e al valore aggiunto della carica sensoriale si aggiunge la qualità di prodotti interamente naturali.

L’apprezzamento

Nell’Isola sono una trentina le aziende del campo della cosmetica che impiegano erbe ed essenze della flora locale, vinacce e scarti della lavorazione del Cannonau, olio di lentisco e d’oliva, latte d’asina e miele di ogni fiore. La Sardegna ci fa belli, e infatti i consumatori apprezzano e cresce il mercato interno, nazionale e internazionale. Per la maggior parte si tratta di piccole attività artigianali; le altre sono imprese di livello più alto che, per mettere a punto il prodotto venduto col proprio marchio, si affidano a laboratori esterni. La Icnoderm srl è l’unica che fa ricerca e produce da sé per il proprio marchio nonché come terzista per i marchi di altre attività. Nata nel 2012, tre soci e due dipendenti, ha sede, laboratori e produzione nel parco tecnologico di Pula. «Abbiamo una linea nostra e lavoriamo a tanti progetti, alcuni dei quali in collaborazione con l’Università di Cagliari e diverse Università internazionali», dice Alba Cabras, biologa.

Una filiera virtuosa

La nanotecnologia esalta il potenziale antiage, antiossidante o nutraceutico dei tesori della natura dell’Isola. Il tutto dentro una filiera virtuosa che tiene conto anche della tutela dell’ambiente. «In questo momento ci stiamo concentrando soprattutto nella valorizzazione degli scarti di lavorazioni agricole, residui ancora carichi di tante proprietà e che altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento», spiega Marco Zaru, farmacista, socio fondatore dell’azienda.

Il procedimento

Le vinacce, per esempio. «Da queste si ottiene l’estratto che è il primo prodotto ricavato dallo scarto, ma anche ciò che resta del residuo conserva certe proprietà». Per cui, «viene essiccato e ridotto in polvere, otteniamo così ottime particelle da utilizzare nella formulazione di uno scrub la cui base parte dalla gelificazione dell’olio d’oliva in un processo a freddo». Lo stesso discorso, «vale per la polvere di sughero, residuo della lavorazione dei tappi, e il caffè esausto».

Il trend positivo

La Sardegna è un brand che tira. «Questo è un settore che può valorizzare le produzioni locali, a basso impatto ambientale e di altissima qualità», dice Maria Amelia Lai, presidente di Confartigianato. Un settore in forte crescita, sottolinea. «Crescono la domanda, la spesa totale e le imprese. Se il trend positivo dovesse continuare anche nei prossimi anni, i piccoli produttori locali avrebbero l’occasione per espandere l’attività. Servono però leggi ad hoc per la tutela dei prodotti e la loro promozione internazionale».

Una filiera da chiudere

Oggi uno dei problemi è che non sempre si riesce a chiudere la filiera. «In Sardegna», dice Marco Zaru, «quello che manca non è la materia prima né la capacità di lavorare bene. Manca la programmazione, l’idea stessa di dare valore a quello che abbiamo lavorando come si deve». In altre parole, «è difficile trovare materie prime corredate di certificati che possono essere usati per la produzione di un cosmetico o di un dispositivo medico. I proprietari lavorano bene, i loro prodotti hanno proprietà fantastiche, però ci si perde nei passaggi come creare la scheda tecnica, far fare test e analisi di laboratorio, lavorare con metodi standard. E dire che tutto ciò non richiede investimenti folli».

