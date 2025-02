Erbe e piante officinali, il corso con la preparazione di prodotti 

L’associazione micologica “Vincenzo Giordano” organizza un corso formativo e pratico sulle piante e erbe officinali e alimentari della Sardegna. Sarà tenuto da Filippo Sanna, naturalista, erborista e esperto in fitoterapia. Si comincia sabato. Poi sono previsti incontri il 15 e il 29 marzo; il 12 aprile e il 10 e il 24 maggio. Prevista una raccolta delle piante e la trasformazione casalinga: essiccazione, distillazione e preparazione di prodotti vari come oleoliti, tisane, decotti e unguenti. Il corso comprende anche un’esercitazione per riconoscere droghe vegetali essiccate. «Durante il corso - fa sapere il presidente dell’associazione Adriano Cossu - potranno esserci modifiche alle date ma verrà concordato tra docente e partecipanti». ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA