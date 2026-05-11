Erbafoglio al Caffè Savoia  e al Cornetto Acustico 

Il caos non come semplice disordine, ma come spazio generativo, ferita aperta e possibilità di nuove forme del pensiero. È attorno a questa idea che prende forma il numero 32 di Erbafoglio, storica rivista di cultura poetica che torna con un volume interamente dedicato al tema del “Caos”, al centro di due appuntamenti pubblici tra reading, musica e riflessioni filosofiche in programma a Cagliari. La prima presentazione si terrà venerdì, alle 19, al Caffè Savoia di via Savoia 14, con un incontro che unirà letture poetiche e interventi musicali.

Il secondo appuntamento è per lunedì 18 maggio, alle 18, al Cornetto Acustico, in via San Giovanni 219, dove interverranno Antonello Dessì e Maria Teresa Marcialis.

A dare voce ai testi saranno i componenti della redazione e numerosi autori coinvolti nel progetto: tra loro Antonello Zanda, Alberto Lecca, Laura Stochino, Alessia Usai, Simona Carboni, Arnaldo Pontis, Roberto Belli, Alessio Liberati, Fabrizio Raccis e Roberto Serra.

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