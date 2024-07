Erbacce vicino all’ospedale, rischio roghi 

Erbacce e sterpaglie alte oltre un metro. In via Rockefeller a ridosso dello stabile che per anni ha ospitato la comunità rom, il degrado regna sovrano. A parte l’immagine poco decorosa in una strada sempre molto trafficata nelle vicinanze dell’ospedale e di molti servizi, d’estate è altissimo anche il rischio di incendi. Tanto che nei giorni scorsi la forestale ha invitato il Comune a intervenire al più presto per ripulire l’area dalle erbacce. Nonostante l’avviso e le numerose segnalazioni, finora non si è mosso nulla e l’erba secca è sempre in bella mostra nella zona compresa fra l’ex mattatoio e il tratto di marciapiede in via Rockefeller, proprio a ridosso della recinzione del San Martino. La preoccupazione è tanta, anche perché solo due settimane fa un incendio è divampato nella parte retrostante dell’ospedale vicino ai parcheggi interni: le fiamme avevano bruciato un canneto che si estende fino a via Rockefeller.

Situazioni simili si trovano anche in altre zone della città, le erbacce sono ormai un problema cronico: in via Sant’Ignazio, accanto a una casa disabitata, addirittura ricoprono completamente un cartello stradale. Nessuno finora è mai intervenuto.

