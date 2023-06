Erbacce, topi e zecche: «Paese in stato di abbandono» 

«Degrado e abbandono totale, Siliqua non ha mai vissuto una situazione simile», è ciò che il gruppo di minoranza “Siamo Siliqua”, contesta all’amministrazione comunale. A parlare è la portavoce Helga Bachis, che sostiene: «Ormai si fatica a distinguere la campagna dal centro urbano, dappertutto ci sono erbacce e piante spontanee, alcune superano i due metri. Questa situazione, soprattutto con l'avvio dell'estate, rischia di essere ancora più pericolosa per il proliferare d’insetti vari, zecche e ratti. Chiediamo che il sindaco e gli assessori, con delega specifica, prendano in mano la situazione e trovino le soluzioni immediate per garantire decoro e igiene al paese. Siliqua, e i siliquesi, non meritano questo stato di abbandono». Alle accuse risponde Isacco Fanni, assessore all'Ambiente e Urbanistica: «Vogliamo rassicurare i concittadini, e scusarci con loro per i ritardi nello sfalcio ed estirpazione delle erbacce dalle strade, le operazioni riprenderanno a breve. Dopo l'ultimo ciclo, l'amministrazione si è subito adoperata alla ricerca di nuovi fondi. Purtroppo, nello stesso periodo, abbiamo dovuto affrontare spese legali risalenti al 2012. In seguito siamo riusciti finalmente a trovare i fondi, e a breve potremo ripartire. Per quanto riguarda il problema di ratti e insetti, le segnalazioni vengono puntualmente inoltrate all'azienda della Provincia che si occupa di derattizzazione. I tempi d’intervento sono rapidi ed efficaci, anche se le segnalazioni, in questa stagione, sono numerose».

