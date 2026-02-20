VaiOnline
Cabras.
21 febbraio 2026 alle 00:11

Erbacce sulle piste ciclabili 

Opera in degrado prima del collaudo. Abis: chi ha sbagliato intervenga 

In alcuni punti sembra addirittura che ci sia il prato verde. In altri sta per spuntare qualche fiore. No, non si tratta di un giardino, ma di un tratto di pista ciclabile che a Cabras sta facendo discutere non poco. Nelle linee bianche tracciate pochi mesi fa, così come nel grigio dell'asfalto, è già cresciuta l'erba. Un chiaro segno che qualcosa non è stato fatto a dovere. Il sindaco Andrea Abis non usa mezzi termini: «Il tratto con il manto erboso va rifatto».

II caso oristanese

Si tratta della Ciclovia della Sardegna, promossa da Arst e Regione e finanziata con i fondi del Pnrr. Si tratta di un progetto infrastrutturale ambizioso, finalizzato a creare una rete ciclabile turistica che collega l’intera Isola passando per la provincia di Oristano, per un totale di oltre mille chilometri. Il tratto incriminato è quello che da viale Repubblica arriva fino a Cabras e poi termina a Tharros. Chi transita in bicicletta su questo tratto (il collaudo non è ancora stato effettuato) deve prestare molta attenzione. Nonostante il problema i lavori proseguono. Per fare spazio ai cantieri la Provincia pochi giorni fa ha emesso un’ordinanza che istituisce restringimenti di carreggiata e transito alternato su diversi tratti di strade provinciali, fino al 31 dicembre prossimo. Gli interventi riguardano tre tracciati: Terralba-Oristano, Oristano-Tharros e Tharros-Bosa.

Il Comune

Il tratto dove è cresciuta l'erba si trova in quello di Oristano-Tharros. E ricade nel Comune di Cabras: «C'è qualcosa che non va», dice il sindaco Andrea Abis. «Ricevo segnalazioni da mesi. Come ho già fatto presente alla direzione dei lavori, bisogna risolvere il problema. Proprio pochi giorni fa, però, mi è stato detto che a stretto giro gli operai torneranno in quel tratto per rifare tutto da capo, verrà rifatto l’asfalto. È evidente che il materiale utilizzato mesi fa non è stato sufficiente, altrimenti l’erba non sarebbe cresciuta. L’opera in queste condizioni non è collaudabile. Chi ha sbagliato deve intervenire. Subito». Sui tempi, Abis dichiara: «Spero che i lavori vengano completati entro aprile, anche perché d’estate quel tratto è molto trafficato. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che i lavori devono essere consegnati entro il 2026. Il progetto procede molto lentamente. E non per colpa di chi lavora, ma della burocrazia». Abis si riferisce infatti agli espropri da attuare di volta in volta. Il caso a dicembre scorso era sbarcato anche in Consiglio comunale. La minoranza aveva chiesto al primo cittadino di intervenire.

