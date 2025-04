Erbacce, scoppia la polemica di stagione 

A San Gavino l’erba cresce rigogliosa in diverse piazze, su numerosi marciapiedi e in alcuni parchi: in alcuni casi arriva quasi ad altezza d’uomo, complicando la vita ai pedoni. Un colpo d’occhio che sa di degrado e che alimenta le polemiche. I residenti sono divisi. Ci sono quelli molto critici come il pensionato Pasquale Marongiu: «A me dispiace che il paese sia in questo stato di incuria. Questa amministrazione ha trovato dei cantieri attivati e finanziamenti da quella precedente amministrazione (Lavoras e patrimonio boschivo, dei quali quest'ultimo in procinto di terminare): se non è riuscita a venirne a capo con tutti questi operai, non voglio immaginare che cosa sarebbe successo senza tutta questa forza lavorativa. Ricordo che il sindaco Altea, quando era consigliere d’opposizione, era prontissimo a denunciare il degrado del paese invaso dalle erbacce, mentre ora tende o chiudere gli occhi». Altri, come Antonio Garau, residente a ridosso della vecchia stazione, sottolineano invece le note positive: «Nei giorni scorsi in via Giotto e via Cavaro è stata fatta una pulizia eccellente: hanno tagliato anche rami sporgenti da proprietà private e un operatore mi ha detto che, col tempo, si farà altrettanto anche in altre zone. Per me e altre famiglie resta l'incognita di via Brivanda, ormai quasi impraticabile. La Giunta precedente ha preso in giro i residenti per dieci anni: la via appariva come priorità nel loro programma elettorale, ci furono anche il finanziamento e una delibera ma è stata solo aria fritta. Spero che questa Giunta sia più interessata: auspico un sopralluogo e un ragionamento con i residenti, soprattutto quelli con problemi di salute».

L’opposizione

Critici i consiglieri del gruppo “San Gavino al centro”, Nicola Ennas e Angela Canargiu: «Eravamo convinti che con la nuova amministrazione non crescesse più l'erba. Il sindaco, quando si trovava all'opposizione, ai primi fili d'erba lanciava il suo classico “al lupo al lupo” sui social assieme ai suoi seguaci: ora è sufficiente fare una passeggiata per constatare il degrado totale della nostra cittadina. Siamo di fronte a improvvisazione e scarsa capacità di programmazione. Anche a noi piace vedere il paese in ordine ma i riflettori nei post del "sindaco social "sono sempre puntati da un'altra parte». Per la consigliera Angela Canargiu il voto della Giunta nella cura del verde è «gravemente insufficiente: speriamo meglio per il futuro».

La replica

Il sindaco Stefano Altea ribatte alle accuse: «Dall'autunno sono all’opera i diversi cantieri comunali, con i nostri operai e (da qualche settimana) gli operatori della ditta dei rifiuti che si dedicano alle pulizie delle strade seguendo un preciso cronoprogramma che consentirà l'intervento progressivo in tutte le zone del paese. Sono impegnate nella cura delle aree verdi, attraverso i cantieri dei piani di utilità comunale, anche dieci persone che ricevono il Reis (ex reddito di cittadinanza): questi lavoratori hanno già preso servizio e daranno un importante aiuto per tenere pulito il paese. Complessivamente siamo soddisfatti del lavoro fatto: il decoro urbano rispetto al recente passato è decisamente migliorato».

RIPRODUZIONE RISERVATA