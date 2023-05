Erbacce, rifiuti e auto veloci: la protesta dei residenti 

Erba alta, rifiuti e auto che corrono veloci, vista l’assenza dei rallentatori. Così si presenta via Cristoforo Colombo. I disagi sono stati segnalati al Comune dai residenti della zona attraverso una lettera con le foto. La stessa è stata inviata anche alla minoranza e alla polizia locale. Guidata dalla capogruppo Cristina Sesselego, l’opposizione ricorda che già con un’interrogazione aveva messo in evidenza la grave situazione. Il sindaco Alberto Pippia ammette il problema: «L’erba alta in questo periodo è normale. Noi però abbiamo un solo operaio che si deve occupare di tutto. Ora ci stiamo organizzando per assumere due nuovi operai col bando Lavoras. Poi interverremo, come ogni anno in primavera». ( s.p. )

