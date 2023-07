Erbacce nella Villa di Tigellio 

Nella Villa di Tigellio le sterpaglie sono alte un metro e mezzo, più dei resti archeologici, più delle mura plurimillenarie. Lo sostengono i consiglieri comunali del Psd’Az Marcello Polastri e Loredana Lai che temono che nell’area si possa sviluppare un incendio.

Sul tema hanno depositato un’interrogazione a l sindaco e dell’assessora alla Cultura per chiedere «perché non si è provveduto a ripulire dalle erbacce e piante infestanti e quindi a riaprire il sito archeologico in accordo con la competente Soprintendenza? In questi giorni di caldo torrido e vento forte il rischio di incendio è tangibile ed elevato il pericolo di un danno incommensurabile al nostro patrimonio archeologico rappresentato dai resti di abitazioni romane, vasche termali e cisterne chiuse al pubblico ma aperte al degrado».

