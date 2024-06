Erbacce negli spazi pubblici 

La regola vale per tutti, o almeno così dovrebbe essere. Il regolamento comunale sull’igiene e il decoro urbano prevede che “i conduttori, gli amministratori e i proprietari di aree verdi debbano provvedere alla pulizia da erbe infestanti, rovi e sterpaglie, mantenendone lo stato in perfetta pulizia fino al 15 ottobre, provvedendo comunque e in ogni caso al continuo mantenimento dei luoghi in condizioni di decoro, igiene e sicurezza così da evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità».

Ma è sufficiente dare un’occhiata in giro per rendersi conto che la meta è ancora lontana: marciapiedi invasi dalla gramigna, aiuole e rotonde inghiottite dalla vegetazione e fitti cespugli che sbucano dai cancelli (anche pubblici), come nel caso della recinzione dell’ex scuola media Grazia Deledda, in via Santu Lussurgiu. «Mai vista la città in queste condizioni” - tuonano all’unanimità i consiglieri di minoranza - e non si dica che è un problema di risorse: manca la programmazione».

L’ordinanza

Nei giorni scorsi il sindaco, Massimiliano Sanna, ha firmato l’ordinanza che impone “a tutti i proprietari dei terreni prospicienti le linee ferroviarie ricadenti nel territorio comunale, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare, se presenti, i fattori di pericolo per la caduta di rami o alberi entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza”. Provvedimento assunto su richiesta del gruppo Ferrovie dello Stato per scongiurare “eventi lesivi della pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio”.

L’opposizione

Francesco Federico replica: «Prima di chiedere il giusto impegno ai privati, il Comune dovrebbe dare il buon esempio: non c’è zona in città e nelle frazioni che si salvi». Il consigliere di Oristano democratica e possibile punta il dito contro la Giunta “troppo distratta nella cura del verde” e riconduce lo stato di degrado “a una scarsa comunicazione tra l’amministrazione civica e la società Oristano Servizi”.Non è più tenero il capogruppo di Oristano Più, Efisio Sanna: «Non ci sono più parole, sta diventando un problema non solo di decoro ma di sicurezza e igiene: zecche e zanzare proliferano. Serve un piano straordinario: quando ha intenzione di prendere provvedimenti l’Esecutivo?». Per l’ex candidato sindaco, il limite non è finanziario: «La Giunta in pochi mesi ha deliberato due variazioni di bilancio che hanno destinato al verde e al decoro urbano circa 350mila euro, ma la situazione non è migliorata. In ogni caso, se realmente servissero maggiori risorse, come accade in ogni famiglia, si leva dal superfluo per destinare all’emergenza».

Chieste dimissioni

La capogruppo di Progetto Sardegna, Maria Obinu, va oltre. «L’assessora all’Ambiente dovrebbe dimettersi. So bene che amministrare è difficile, ma qui manca qualsiasi tipo di progettualità. Non si può pensare di cavarsela con uno sfalcio all’anno e soprattutto bisogna capire se la Oristano Servizi è conseguente alla programmazione - osserva - Il vero scempio sono le rotonde, lo stato abbandono in cui versano è sintomatico dell’interesse della Giunta».Per Massimiliano Daga, consiliare del Partito Democratico “La sensazione è che la realtà descritta dagli assessori nelle repliche alle interpellanze sulla questione sia completamente difforme da quella percepita dalla minoranza e dai cittadini”. Il giudizio è severo: “La Giunta Sanna non ha scuse, con le risorse piovute dalla Regione attraverso il Fondo Unico, si sarebbe potuto e dovuto fare molto di più”.

