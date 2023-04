Erbacce, marciapiedi impraticabili 

Infestano i marciapiedi e danno il segno del livello del degrado che regna in città. Su erbacce e sterpaglie il dibattito è acceso nelle piazze e anche sul fronte politico: non solo per le interpellanze della minoranza che chiede conto dello stato di abbandono in cui si trova Oristano, ma anche perché è attesa a giorni la nomina del nuovo direttore operativo della Oristano servizi, società in house che ha tra i suoi compiti la manutenzione del verde urbano e alla quale l’amministrazione civica versa annualmente, per il solo costo del personale, oltre un milione 400mila euro.

Il benservito

Il recente benservito al direttore uscente Davide Atzori rientra nel meccanismo di ridistribuzione degli incarichi di sottogoverno che ha assegnato la poltrona a Forza Italia e che un mese prima aveva attribuito a Ludovica Pau (in quota Riformatori) il ruolo di amministratore unico. «La Oristano servizi non era mai stata politicizzata - commenta Atzori - la funzione è assegnata per contratto ad un tecnico amministrativo con qualifica di agronomo». E poi aggiunge: «Dispiace perché, nonostante le difficoltà ed un organico sottodimensionato si stava riuscendo a migliorare il servizio».

Numeri e compiti

Istituita nel 2008 dal Comune, la società a capitale interamente municipale conta 71 dipendenti: 15 impiegati e 56 operai, con un’età media di 55 anni e un livello di produttività notevolmente ridotto se si considera che il 68% dei lavoratori ha limitazioni sanitarie di varie entità. Tra salari e oneri sociali, per le casse civiche il conto è di un milione 423mila euro.