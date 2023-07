Erbacce lungo le strade, l’assessore: «Interverremo» 

Il tempo passa ma il problema resta; le erbacce ai lati della strada sono troppe in tante vie di Sestu. E tanti cittadini lo fanno notare.

Via Meucci ha una delle situazioni più difficili, anche perché alcuni lati della strada sono di proprietà privata, e non è mai stata asfaltata. «Polvere, fango, e gli incivili buttano i rifiuti nelle erbacce, che ormai sono una foresta», racconta Andrea Dessì. Un’altra tappa è in via Togliatti, dove Valeria Bullita commenta «non c’è dubbio che questa situazione possa creare anche problemi d’igiene». In via Nenni e in via Amendola le erbacce hanno invaso cunette e caditoie.Nel quartiere Ateneo poi i residenti costituiti in comitato denunciano una situazione di abbandono con troppi terreni incolti. La ditta Etambiente deve gestire sfalcio e pulizia stradale ma ha poco personale da dedicargli.

«L’attività procede come da capitolato di gara», spiega l’assessore a Igiene e raccolta rifiuti Emanuele Meloni; «molto del lavoro fatto nei mesi scorsi è risultato vano per via delle piogge di maggio. Siamo consapevoli e abbiamo chiesto ad Etambiente di potenziare il servizio. Giovedì abbiamo fatto una riunione anche con il Rup e la Dec, e Etambiente si è dimostrata disponibile ad accogliere la richiesta».

