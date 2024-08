Erbacce infestanti nel percorso pedonale 

Erba alta e qualche difficoltà a camminare sul marciapiede. Prosegue a Sestu la battaglia contro le erbacce infestanti che crescono in più punti della città, nonostante il Comune faccia il possibile per coprire un vasto territorio. Questa volta l’allarme viene da via Giulio Cesare, una delle strade principali, che corre lungo il fiume Matzeu e dove c’è anche un bel percorso ciclopedonale che però l’erbaccia gialla ha reso quasi impraticabile. Il problema è segnalato dunque da residenti ma anche da passanti e da turisti. “È in corso lo sfalcio in tutte le vie, dunque presto arriveranno anche lì”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici e Igiene Urbana, Emanuele Meloni; negli ultimi mesi è anche iniziato il nuovo appalto di una ditta, Avr, che prende il posto di Primavera ’83, e si occupa del verde di Sestu, gestendo oltre agli sfalci pure i numerosi parchi e piazze della cittadina.

