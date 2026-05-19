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Carbonia.
20 maggio 2026 alle 00:29

Erbacce, incubo di primavera 

In diversi rioni si attendono da tempo le operazioni di sfalcio 

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Ci sono i fili d’erba di serie A, quelli che non superano i 10 centimetri ma meritano l’attenzione del decespugliatore. E le erbacce di serie B: macchioni di un metro e mezzo che hanno la sventura di crescere nelle strade appartate dei rioni: qui il decespugliatore passa poco. E c’è il sospetto che in alcuni punti forse non sia ancora passato.

I quartieri

Alla voce “sfalcio delle erbacce”, attività direttamente o indirettamente in conto al Comune, è singolare la scena che si presenta in città in attesa che decolli il nuovo appalto della nettezza urbana, già aggiudicato, e che prevede obiettivamente una rivoluzione e benefici innegabili: a regime, sei giri di sfalcio all’anno al posto dei due soli attuali (salvo, ogni tanto, integrazioni). Dovendo quindi paziente, e prendere atto che alcuni interventi sono già avvenuti, è singolare la scena che si presentava ieri ad esempio in via Roma: era in corso una certosina attività di diserbo su ciuffi d’erba che difficilmente superavano 15 centimetri. Ottimo, perché via Roma è la cartolina d’acceso verso il centro, e sono felici anche i residenti di via Sicilia: il lato sinistro dopo piazza Primo Maggio è quasi uno specchio. Ma in alcuni altri rioni monta l’invidia: sui marciapiedi, cumuli di erbacce di un metro e mezzo, cespuglioni plurimi, cresciuti da mesi, e rinsecchiti. Il ritornello dei residenti è: quale è la logica? A soffrire è il comparto nord est: ieri era uno scempio aggirarsi fra le vie Lombardia, Messina, Gobetti, Lazio, Romagna, tratto alto di via Satta, ma pure via Coghinas (sono ancora nel parchetto da un mese i cumuli di erbacce sfalciate), Tanas, Puglie. Metro alla mano, sul podio via Messina, via Lazio, gli svincoli fra via delle Cernitrici e il Palasport (ogni mattina frequentati da migliaia di studenti).

Lamentele

«Capiamo che prima o poi toccherà a tutti – accusa Raimonda Usai, via Lombardia – ma che senso ha lasciare crescere a dismisura le erbacce e aggredirle invece non appena spuntano in altre zone?». In via Lazio c’è chi sostiene che la situazione perduri da mesi: «È piovuto molto – afferma Carmela Scanu – e nello stesso punto da anni le erbacce crescono con più aggressività: se si conosce questa situazione, perché non privilegiare gli interventi rispetto a dove la ricrescita è meno evidente?». Poi sono indecorosi per le erbacce i marciapiedi di via Lubiana dove è chiaro che è già iniziata l'opera di rigenerazione urbana del viale, ma è partita dalla confluenza con la statale quindi passeranno mesi prima che raggiungerà la parte centrale e superiore. E non bene anche alcuni punti di Is Gannaus.

«L’attività di diserbo in questi ultimi anni – replica l’assessore comunale all’Ambiente Manolo Mureddu – è stata potenziata, alcuni passaggi sono già stati effettuati e in questi giorni ci si è concentrati su zone che ospiteranno anche Monumenti Aperti: col nuovo appalto gli interventi saranno triplicati».

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